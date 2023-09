Algérie, odieuse criminelle !!!

Zaid Tayeb



Que peuvent avoir fait de bien grave à l’Algérie des baigneurs marocains qui s’amusaient sur leur jet skis pour que les gardes côtes de ce pays leur tirent dessus ? Les victimes sont des jeunes marocains venus passer leurs vacances dans la station balnéaire de Saïdia. On leur a tiré dessus comme s’ils étaient des cibles militaires à neutraliser. Le premier péché des victimes est d’avoir franchi de peu les eaux territoriales de l’Algérie. Leur second péché est d’être surtout des Marocains bons à abattre. Il est certain que depuis l’arrivée des estivants dans cette station balnéaire dont la géographie a voulu qu’elle jouxte celle de ce pays haineux, les gardes côtes avaient le doigt sur la gâchette, prêts à tirer. Ils étaient aux aguets. Ils ne pouvaient pas laisser passer la saison sans commettre un crime contre de jeunes garçons venus s’amuser avec leurs jet skis. C’était la consigne. C’était également et surtout l’endoctrinement à la manière des SS ou de la Jeunesse Hitlérienne qu’ils avaient reçu de leurs supérieurs qui leur auraient inculqué la haine, le crime et le sang de tout ce qui est marocain. Et ils ont obéi aux ordres des généraux. Et ils ont exécuté scrupuleusement les ordres de leurs chefs militaires tout comme les SS ceux de Hitler. Les soldats algériens ont tiré sur des vacanciers dont le crime est d’être venus à Saïdia pour passer leurs vacances comme passent leurs vacances les jeunes garçons de leur âge. Ils se sont sûrement serré la ceinture pour mettre un peu d’argent de côté pour eux et pour leurs familles. Ils ont donc loué des jet skis pour s’éclater entre amis, aller faire un petit tour au large, revenir vers la berge se faire remarquer, donner un peu de gaz pour avoir de la vitesse et du vent dans la crinière, virer à bâbord puis à tribord pour soulever des vagues. C’est cela s’amuser entre copains avant de rentrer à la maison où leurs familles les attendent pour le dîner, le déjeuner, ou le goûter. Mais voilà que le jeu tourne au drame et le drame au crime de sang froid. Alors qu’ils paradaient avec leurs jet skis, ils seraient entrés par mégarde dans les eaux territoriales algériennes. Car en mer, seuls les matelots peuvent s’orienter grâce à des systèmes de localisation latitudinales et longitudinales.

L’armée algérienne a tiré sur les occupants des jet skis comme elle aurait tiré sur une corvette. Ce soir certains des jeunes estivants ne rentreront pas vivants chez eux où leurs familles les attendent. C’est sur des civières qu’ils seront portés pour leur dernière demeure. Et c’est le deuil aussi bien dans leurs familles que parmi les gens de raison.

L’acte de tirer sur des vacanciers qui se sont égarés pour se retrouver sur les eaux territoriales de l’Algérie n’est pas un acte héroïque, accompli par de vaillants soldats, à inscrire dans les annales des grandes batailles engagées et remportées par l’armée de ce pays. C’est au plus un acte odieux accompli par un régime militaire non moins odieux.

A bien considérer le meurtre perpétré par des soldats d’un pays voisin dit frère contre des estivants d’un pays voisin frère qui passaient leurs vacances dans une ville touristique limitrophe, nous ne devons nullement être surpris que soit accompli cet acte odieux et ignoble. N’est-ce pas ce pays de généraux sanguinaires qui a expulsé 45000 ressortissants marocains le jour de l’Aid El Adha ? N’est-ce pas ce pays qui rompu ses relations diplomatiques avec le nôtre ? N’est-ce pas ce pays qui a fermé son espace aérien à nos avions ? N’est-ce pas ce pays qui a fermé ses frontières dans les deux sens ? N’est-ce pas ce même pays qui a fermé le gazoduc qui permettait le passage du gaz algérien vers l’Espagne ? Et j’en passe.

L’histoire de ce pays est riche en enseignements malheureux !

Et dire que ce soir, ou le soir d’un autre jour comme celui-ci, les citoyens algériens et les citoyens marocains se retrouveront à Bin Lajraf pour brandir chacun le drapeau de son pays tout en criant ‘’khawa-khawa’’