Les féministes et leur société féminine !!

Zaid Tayeb



Les féministes disaient défendre les droits de la femme que l’homme l’en aurait privée. Et comment se peut-il que l’homme qui aurait usurpé à la femme ses droits puisse un jour se mobiliser pour les lui faire recouvrer par d’autres hommes et d’autres organisations dites de droit de la femme ? D’autres questions pourraient être posées si j’avais encore un peu plus d’esprit dans la tête qui commence à résonner creux. Avant de commencer à faire des phrases qui ont un sens et une portée, je veux bien demander à ceux qui les lisent de m’excuser de l’emploi de mots crus et cruels qui les composent, les tapissent ou les pavent. En effet, pour des besoins de clarté dans les propos et pour être plus objectifs et plus à propos, je me dois de désigner les choses avec les noms qu’ils portent et non avec ceux qu’on leur donne pour les rendre moins violents et plus agréables à l’ouïe. Je ne suis ni un rustre, ni un vulgaire. Ni un visionnaire non plus !

Les féministes, en vérité, ne veulent nullement faire de la femme l’égale de l’homme en matière de droits et dans la dignité de son sexe, mais de l’homme un pédé et de la femme une pute (Je vous avais prévenus, vous qui me lisez !!! Hachakoum !!! Sauf votre respect !!!). Et ils réussissent leur coup, les misérables ! Si vous ressentez une certaine gêne pour me demander comment ou de quelle manière cela se peut, je vous le dirai car je dois aller jusqu’au bout de ma pensée et de ce qui est dans la réalité vers laquelle nous nous retrouvons ou vers laquelle nous conduisent les féministes dans leur sale entreprise.

Le premier des points soulevés relève de ce qui est appelé le changement de sexe de mâle à femelle ou de femelle à mâle. Or les hommes se travestissent plus en femmes que les femmes en hommes. En effet, les travestis ou transgenres préfèrent mieux se prostituer en ‘’putes’’ qu’en’’ pédés’’ (sauf votre respect). Ces pseudo-hommes qui, avant peu, étaient des hommes porteurs d’espoir de l’humanité pour la reproduction de l’espèce humaine se sont fait châtrer pour le plaisir et la jouissance dans le corps d’une pseudo-femme pour qui ils ont troqué leur masculinité. Même dans le péché sous sa forme la plus hideuse, la prostitution masculine est moins bien vue et moins bien acceptée que la prostitution féminine. C’est pour cette sordide raison que les hommes préfèrent l’exercer sous cette dernière forme.

L’autre point concerne le passage du sexe féminin au sexe masculin. Mais cette forme de transgenre se pratique à un niveau moins fréquent que celui du cas inverse développé dans le premier point.

Nous en arrivons donc à conclure que contrairement aux règles de la nature fondée sur l’existence de deux sexes, féminin et masculin, destinés à la reproduction de l’espèce humaine, à sa continuité et à sa pérennité, la perversité de l’occident dit policé, dirige la société vers l’abîme et la ruine. Ce changement de sexe et de pratiques sexuelles contraires au bon sens, à la morale, à la nature, est une forme de castration qui consiste à faire de l’homme un bardot et de la femme une mule. Deux êtres asexués, deux êtres hybrides entre l’homme et la femme dans leur forme humaine, entre la jument et l’âne dans leur forme animale.

Pour éclairer mon propos, je vous rapporterai ce quelqu’un a dit de l’avenir de l’humanité dans sa pervese folie. Il propose comme expérience de mettre sur une île déserte 100 femmes et 10 hommes, au bout d’une centaine d’années, l’île sera peuplée de plusieurs milliers de femmes, d’hommes, de garçons et de filles. Il propose un autre exemple, qui me sert pour étayer ce que je viens de dire dans mon article, de mettre sur une autre île déserte, 100 hommes travestis en femmes ou transgenres et 10 hommes. Au bout d’une centaine d’années, on ne trouvera sur l’île que les squelettes de 110 hommes.