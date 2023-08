La Révolution du Roi et des Citoyens Marocains installés à l’Etranger (CME)

Mohammed MRAIZIKA

Le 20 août 1953 est une date emblématique et singulière pour la Nation marocaine. Elle symbolise une Révolution mémorable contre le dictat du Général Augustin Guillaume, Résident général à Rabat et représentant de la France, puissance coloniale (1912-1956), qui a poussé l’outrage et l’irresponsabilité jusqu’à provoquer le 20 août 1953, à la veille de la grande fête du sacrifice, la destitution du Sultan légitime Mohamed Ben Youssef et son départ en exil en Corse et à Madagascar (Antsirabe) ensuite. La réaction du peuple marocain à cet outrage impardonnable ne s’est pas fait attendre. Elle fut ferme et unanime. Commémorée chaque année depuis l’indépendance du Maroc en 1956, cette date du 20 août illustre le lien indéfectible entre le peuple et la famille alaouite chérifienne et s’inscrit dans l’histoire millénaire du Maroc sous le nom de « Révolution du Roi et du peuple ».

Le Maroc a relevé depuis 1956, sous le règne de trois Rois chérifiens, des défis considérables et connu des Révolutions d’un autre genre, cette fois sur le chemin de la modernisation, de la réconciliation, de la construction de l’Etat de droit, du parachèvement de l’intégrité territoriale et du développement économique. Dans tous les chantiers que le pays a engagés, il a fait de l’innovation et de la modernité un crédo sans pour autant tourner le dos à ses fondamentaux (Préambules de la Constitution de 2011) et à ses traditions cultuelles ancestrales.

Toutes ces révolutions se sont additionnées pour placer le Maroc sur une trajectoire résolument tournée vers l’avenir et qui a besoin aujourd’hui, plus que jamais (dans un contexte mondial et régional agité et instable), de toutes ses forces, de ses intelligences et de ses compétences pour s’accomplir totalement.

Les Citoyens Marocains installés à l’étranger, dont le nombre dépasse les 5 millions et dont l’apport en devises à l’économie nationale avoisine les 110 milliards de dirhams (une hausse de 16% est enregistrée en mars 2023 par rapport à mars 2022, soit 3,74 MMDH) et constituent un fer de lance à essentiel à cette dynamique de progrès conduite sous l’autorité d’un souverain chérifien éclairé et visionnaire, SM le Roi Mohammed VI. Cette frange, diverse dans sa composition et plurielle, de la Nation marocaine, présente dans plus de 50 pays dans le Monde, se distingue par son attachement sincère à ses racines culturelles et par sa fidélité aux devises sacrées de sa mère-patrie, le Maroc. Elle est en première ligne sur tous les fronts (diplomatie parallèle et culturelle, défense des causes nationales et de l’instabilité du pays) et constitue une source sûre de savoir, de savoir-faire pluriel et de compétences sportives, scientifiques, académiques et politiques. Rendre effectifs les droits constitutionnels (2011) des Citoyens Marocains du Monde, préserver leurs investissements et encourager leurs projets, proposer à leurs jeunes une politique cultuelle et culturelle adaptée et conforme à leurs attentes, faciliter le retour de leurs élites, accueillir comme il se doit les plus âgés d’entre eux, c’est le moyen le plus sûr pour renforcer leur capacité d’agir et afin de contribuer encore plus et plus durablement à l’économie nationale. C’est leur permettre aussi de défendre leurs propres intérêts socio-culturels et identitaires dans une Europe de plus en plus travaillée par des formes malsaines d’exclusion, d’islamophobie et de populisme.

Somme toute, c’est en traduisant dans les faits tous les droits constitutionnels des CME et en les incluant dans la dynamique générale que notre pays sera en mesure de réussir une révolution d’un ordre nouveau, qui renforce dans leurs rangs la confiance et l’espoir, et qui a pour nom « La Révolution du Roi et des Citoyens Marocains de l’Etranger ». Une Révolution qui trouve sa philosophie et son inspiration première dans les discours de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste. Le discours du 20 août 2022 illustre parfaitement cette inspiration morale, éthique et politique sur laquelle nous fondons tout notre espoir.

Mohammed MRAIZIKA (Historien, écrivain, chercheur en Sciences Sociales, CIIRI)