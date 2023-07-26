في دورة استثنائية مجلس جماعة سيدي لحسن يصادق على كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال

عقد مجلس جماعة سيدي لحسن برئاسة السيد عبدالرحمن السهلي دورة استثنائية يومه الأربعاء 26 يوليوز 2023 حيث تضمن جدول اعمال الدورة مجموعة من النقاط الستعجلة اهمها :

1 ـ مناقشة ، والمصادقة على تمويل وانجاز مشروع بناء وتجهيز الثانوية التأهيلية بسيدي لحسن

2ـ ـ مناقشة والمصادقة على هبة السيد الحسين قدوري لفائدة الجماعة الترابية لسيدي لحسن المتعلقة بثقب مائي مجهز …وذلك لتزويد بعض الدواوير بالماء الصالح للشرب

3ـ مناقشة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين الجماعة الترابية لسيدي لحسن وجمعية » الوحدة والتضامن للماء الصالح للشرب » المتعلقة بتسيير وتدبير الثقب المائي عين الحداد2

4 ـ مناقشة والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بتنزيل برنامج أوراش « 2 »

هذا وبعد مناقشة محتلف هذه النقاط بنوع من المسؤولية ، والوعي بالمصلحة العامة ، حيث عبر السيد عبد الرحمن السهلي عن التحديات التي تنتظر المجلس بجميع اعضائه ، وانتظارات الساكنة خصوصا العمل على توفير الماء الصالح للشرب للعديد من الدواوير التي تعاني من نقص حاد في هذه المادة الحيوية خصوصا بعد جفاف العديد من العيون ، والآبار التي كانت تزود هذه الداوير بالماء الصالح للشرب …كما لا ينبغي ايضا اغفال التفكير في مختلف المشاريع التنموية ، والمشاريع المدرة للدخل ، قصد توفير الشغل لشباب الجاعة الذين يعيشون كابوس البطالة ….

وبعد المناقشة بكل وعي ، ومسؤولية تمت المصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال …حيث قام السيد الرئيس بتقديم الشكر لكل محسن يقوم بانجاز اي مشروع لصالح الجماعة الترابية او لأحد دواويرها ، حيث تقدم السيد عبدالرحمن السهلي وجميع اعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسيد فضيل الدحماني الذي قام بانجاز وتجهيز ثقب مائي بعين الحداد 2 قصد تزويد ساكنة الدوار بالماء الصالح للشرب ..وكذا تقديم الشكر للسلطات المحلية في شخص السيد قائد جماعة سيدي لحسن الذي تابع مختلف مراحل انجاز هذا العمل الخيري ….. .وكذا السيد قدوري البشير رئيس جمعية الوحدة والتضامن للماء الصالح للشرب » للمجهودات التي قام بها خلال مختلف مراحل انجاز الثقب المائي عين الحداد2 وكل الذين ساهموا سواء من قريب او بعيد في توفير مختلف التسهيلات لانجاز هذا المشروع الاحساني