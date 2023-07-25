أجوبة السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمجلس النواب

عناصر الجواب على سؤال شفهي

حول

إحداث مكتبات بالمؤسسات التعليمية

فريق التجمع الوطني للأحرار

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

إحداث مكتبات بالمؤسسات التعليمية

فريق التجمع الوطني للأحرار

المدة : 1.45

⦁ تسعى الوزارة إلى تقوية الأنشطة المدرسية الموازية وجعل القراءة إحدى المرتكزات الأساسية لتعزيز التعلمات والتحكم في اللغات وتطوير المهارات الحياتية ؛

⦁ اعتماد نموذج بيداغوجي من مرتكزاته إيلاء القراءة أهمية في سيرورة التعلم؛

⦁ توزيع أزيد من مليون وخمسمئة ألف كتاب على كل المدارس الابتدائية بالمملكة خلال الموسم الدراسي 2021-2022؛

⦁ برمجة أنشطة اعتيادية يومية للقراءة بسلك التعليم الابتدائي مدرجة داخل الزمن الدراسي للمتعلمات والمتعلمين وتزويد المؤسسات برصيد من الكتب لهذه الغاية؛

⦁ المشاركة في مسابقات وطنية ودولية (المشروع الوطني للقراءة، تحدي القراءة العربي….) تتوخى تكريس القراءة وتعزيز حضورها في الوسط المدرسي، وتعزيز بنيات تأطيرها على صعيد المؤسسات التعليمية، والارتقاء بخبرات المؤطرين التربويين؛

⦁ تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في مجال النهوض بالقراءة بالوسط المدرسي بين الوزارة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل على هامش المعرض الدولي للنشر والكتاب في شهر يونيو الماضي؛

⦁ في إطار مشروع مؤسسات الريادة، ستعمل الوزارة على تجهيز الأقسام الدراسية بالسلك الابتدائي بمكتبات خاصة تتوفر على عدد مهم من الكتب، لضمان إقبال التلاميذ على القراءة بانتظام.

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عناصر الجواب على السؤال الشفهي

حول

إصلاح التعليم بالوسط القروي والجبلي

الفريق : الحركي

مجلس النواب

الاثنين 24 يوليوز 2023

إصلاح التعليم بالوسط القروي والجبلي

الفريق : الحركي

المدة : 20’01 د

في سبيل تجويد التعليم بالوسط القروي، تعمل الوزارة على:

1 توسيع العرض المدرسي من خلال:

⦁ إحداث ما معدله 100 مؤسسة تعليمية سنويا بالوسط القروي بجميع الأسلاك التعليمية؛

⦁ فيما يخص الدخول المدرسي المقبل، من المتوقع أن يتم فتح 203 مؤسسة تعليمية جديدة منها 130 مؤسسة بالوسط القروي أي ما يمثل 64%؛

⦁ يتم إنجاز 2000 قسم للتعليم الأولي كل سنة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعالم القروي؛

⦁ بلغ عدد المدارس الجماعاتية 271 مدرسة، بتسجيل زيادة 119 مدرسة جماعاتية عن الموسم الدراسي 2019-2020 بهدف التقليص من الفرعيات وتحسين خدمات الدعم الاجتماعي خاصة النقل المدرسي بتعاون مع المجالس المنتخبة؛

2- تحسين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم المتواجدين بالمناطق النائية، وخاصة القروية والجبلية منها؛

3- تجويد العرض التربوي من خلال :

⦁ أجرأة أنشطة الدعم التربوي من أجل تجاوز الصعوبات التعلمية، خاصة بالوسط القروي؛

⦁ اعتماد أساليب تدريس جديدة تتبنى مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب TARLوالتدريس الناجع انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل في عدد مهم من المؤسسات التعليمية قبل تقييم التجربة وتعميمها.

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عناصر الجواب على أسئلة شفهية

في إطار وحدة الموضوع

حول

الارتقاء بالرياضة المدرسية

الفرق: التجمع الوطني للأحرار

الاستقلالي للوحدة والتعادلية

الأصالة والمعاصرة

التقدم والاشتراكية

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

الرياضة والرياضة المدرسية

الفرق: التجمع الوطني للأحرار

الاستقلالي للوحدة والتعادلية

الأصالة والمعاصرة

التقدم والاشتراكية

المدة: 10’06

⦁ دمج الرياضة والتربية الوطنية والتعليم الأولي في قطاع حكومي واحد يهدف إلى الارتقاء بالرياضة المدرسية وإلى تطوير الرياضة الوطنية وذلك من منطلق أن الرياضة المدرسية وسيلة للتربية على القيم والتربية على الصحة، وباعتبارها خزانا تستمد منه الرياضة الوطنية الطاقات والمواهب الرياضية؛

⦁ وترتكز الوزارة في بلورة استراتيجيتها للارتقاء بالرياضة المدرسية على المحاور التالية:

.1 الارتقاء بالرياضة المدرسية في الوسط الحضري والقروي (العمومي والخصوصي) من خلال:

⦁ مأسسة وتفعيل أدوار الجمعية الرياضية المدرسية وتعميم إحداثها على مستوى كل مؤسسة تعليمية؛

⦁ دعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميع المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات؛

⦁ استغلال الفضاءات الرياضية داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها وانفتاح المؤسسات التعليمية على رياضات حديثة؛

⦁ الارتقاء بالرياضة داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين؛

2. بنيات التربية والرياضة من خلال توسيع عرض مسالك رياضة ودراسة

⦁ مواصلة إحداث وتوسيع مسارات ومسالك « رياضة ودراسة » من أجل الارتقاء برياضة المستوى العالي؛

⦁ تعميم مسارات ومسالك رياضة ودراسة على كل جهات المملكة، إذ بلغ عدد التلاميذ المستفيدين 6138 (2046 تلميذة و4092 تلميذ)، موزعين على جل الرياضات (35 تخصص رياضي)؛

⦁ إرساء مسالك رياضة ودراسة في مدارس الفرصة الثانية من أجل الاندماج الاجتماعي والرياضي؛

⦁ تعزيز إحداث أقسام الأمل الرياضي من أجل الارتقاء بالرياضة القاعدية.

3. إرساء الأنشطة الحركية الاعتيادية في التعليم الابتدائي

⦁ تخصيص 20 دقيقة للأنشطة الحركية في اليوم موزعة على ثلاث مرات في الأسبوع؛

⦁ الاستئناس بدليل الأنشطة الحركية بالتعليم الابتدائي 2023.

4. مواصلة إحداث المراكز الرياضية المدرسية بالنسبة للتعليم الابتدائي وإعطاء أهمية للتربية البدنية والرياضة المدرسية؛

⦁ بلغ عدد المراكز الرياضية المدرسية بالتعليم الابتدائي أكثر من 200 مركزا، يستفيد منها أكثر من 40 ألف تلميذة وتلميذ.

⦁ استغلال الفضاءات الرياضية داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها؛

⦁ إحداث العصبة الوطنية للرياضة المدرسية بالتعليم الابتدائي؛

⦁ التنسيق مع الجمعيات والنوادي التابعة للجامعات الرياضية المعتمدة من أجل التأطير والتنشيط الرياضي في إطار مشروع المؤسسة.

5. الرفع من قدرات التدريس والتدبير والتقنية لمختلف المؤطرين في الرياضة المدرسية؛

⦁ التكوين في مجال التحكيم والتدريب الرياضي بشراكة مع الجامعات الرياضية؛

⦁ التكوين في مجال التدبير الرياضي بشراكة مع مؤسسات عليا مختصة؛

⦁ اعتماد المشروع الرياضي كوثيقة تعاقدية مع الفرق التربوية بجميع المؤسسات التعليمية في إطار مشروع المؤسسة.

إنجازات الموسم الدراسي الحالي:

⦁ برمجة 47 بطولة خلال هذه السنة في رياضات متنوعة بمختلف مدن المملكة أنجز منها أكثر من 20 بطولة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني؛

⦁ تنظيم بطولة العالم للرياضة المدرسية في كرة القدم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بمدينة الرباط ما بين 23 و31 يوليوز الجاري، والتي سيحضرها أكثر من 1700 مشاركة ومشارك يمثلون 32 بلدا؛

⦁ حققت الرياضة المدرسية العديد من الإنجازات القارية والدولية في العديد من الأصناف الرياضية.

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عناصر الجواب على سؤال شفهي

حول

مواجهة الهدر المدرسي ومخاطره المجتمعية

فريق التقدم والاشتراكية

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

مواجهة الهدر المدرسي ومخاطره المجتمعية

فريق التقدم والاشتراكية

المدة : 1.00

⦁ حددت خارطة الطريق ضمن أهدافها تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026.

⦁ بلغ مجموع المنقطعين عن الدراس

⦁ ة برسم الموسم الدراسي 2022-2021 ما مجموعه 334.664؛

⦁ يشكل السلك الثانوي الإعدادي الحصة الكبرى بحوالي %55؛

الآليات والتدابير المعتمدة للحد من الهدر المدرسي:

⦁ تعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا أساسيا في الحد من الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، لكونه يرفع من جودة التعليم لدى الأطفال ويقلص من حدة الصعوبات الدراسية لديهم؛

⦁ توسيع العرض المدرسي، عبر برمجة إحداث مؤسسات تعليمية جديدة سنويا بما فيها المدارس الجماعاتية؛

⦁ توفير هيئة التدريس اللازمة،

⦁ الرفع من عدد المستفيدين من خدمات الدعم الاجتماعي بكل مكوناته، بالوسط القروي؛

⦁ تم الشروع في إرساء وتعميم مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، حيث وصل عدد هذه المراكز حاليا 142، تستقبل حوالي 11 ألف متعلم ومتعلمة يستفيدون من تأهيل تربوي ومهني؛

⦁ تعزيز الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

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عناصر الجواب على السؤال الشفهي

حول

إنشاء المدارس الجماعاتية بالمناطق القروية والجبلية ببلادنا

فريق: الأصالة والمعاصرة

مجلس النواب

الاثنين 24 يوليوز 2023

إنشاء المدارس الجماعاتية بالمناطق القروية والجبلية ببلادنا

فريق: الأصالة والمعاصرة

المدة : 30’01 د

⦁ تحرص الوزارة على توسيع العرض من المدارس الجماعاتية في العالم القروي بما فيها المناطق الجبلية، لما توفره من شروط وظروف ملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة على مستوى العرض والتعلمات وكذا لترشيد وعقلنة الموارد، والحد من الفرعيات.

وضعية إحداث المدارس الجماعاتية :

⦁ وصل العدد الإجمالي من المدارس الجماعاتية خلال الموسم الدراسي 2023-2022 إلى 271 مدرسة جماعاتية، أي بزيادة 119 عن الموسم 2020-2019، يستفيد من التمدرس فيها 71271 تلميذا وتلميذة.

⦁ تطمح الوزارة خلال السنوات المقبلة إلى الرفع من العرض من المدارس الجماعاتية، حيث إن:

⦁ 66 مدرسة جماعاتية جديدة توجد حاليا قيد الإحداث والبناء؛

⦁ إحداث 50 مدرسة جماعاتية سنويا بالوسط القروي خلال الفترة 2024-2026 ما بين إحداثات جديدة وتحويل بعض المدارس الفرعية إلى مدارس جماعاتية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الدعم الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار.

⦁ نجاح المدارس الجماعاتية رهين بتوفر مجموعة من الشروط الأساسية نذكر منها :

1 التوطين الجيد لهذه المدارس؛

2 انخراط كبير للشركاء المحليين عبر تدبير جماعي، يرتكز على شراكة ودفاتر تحملات واضحة.

3 استدامة تمويل هذه المدارس الجماعاتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، لا سيما توفير النقل المدرسي للتلاميذ من طرف الجماعات الترابية.

⦁ الوزارة تعكف حاليا على وضع إطار مرجعي جديد للمدارس الجماعاتية، حيث سيتم وضع نموذج جديد لتنظيم وحكامة المدارس الجماعاتية ومعايير توطينها، بناء على نظرة مندمجة لهذه المدارس في بيئاتها ومحيطها، ومتكيفة مع خصوصيات السياق المحلي.

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عناصر الجواب على سؤال شفهي

حول

بعض السلوكات المشينة للمؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية

الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

بعض السلوكات المشينة للمؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية

الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

المدة : 3.10 د

⦁ يندرج التعليم الأجنبي ببلادنا ضمن اتفاقيات الشراكة والتعاون في سياق الدبلوماسية التربوية والثقافية وفي إطار انفتاح بلادنا على التجارب والثقافات العالمية؛

⦁ تعمل هذه الاتفاقيات على تأطير الشأن التعليمي والتربوي داخل المؤسسات من ناحية التسيير والتدبير والمراقبة التربوية وكيفية الاعتراف ومعادلة الشهادات المسلمة من لدن هذه المؤسسات التعليمية الأجنبية؛

⦁ تسهر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على ضمان تلقين أبناء المغاربة داخل هذه المؤسسات مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافية والثقافة المغربية في شروط تربوية ملائمة لخلق نوع من التكامل بين البرامج الأجنبية والبرامج الوطنية؛

⦁ تحرص الوزارة، في إطار تتبعها لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة خاصة في الشق التربوي منها على التنسيق المباشر مع المصالح التربوية والثقافية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا من أجل مراقبة البرامج الرسميةالمتعلقة بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ والجغرافية والوقوف على مدى احترام هذه المؤسسات التعليمية للقوانين الجاري بها العمل بالمغرب؛

⦁ وعلى الرغم من ذلك، تسجل مصالح الوزارة أن بعض المدرسين ، سواء عبر الكتب الدراسية أو من خلال الممارسة البيداغوجية، يخلون بهذه الالتزامات؛

⦁ لذلك، تم تشكيل لجان جهوية على مستوى الأكاديميات أوكلت لها مهمة القيام بزيارات لهذه المؤسسات ومراقبة بعض الحالات التي تتسبب أحياناً في التجاوزات غير المقبولة وإعداد تقارير في هذا الشأن؛

⦁ أصدرت الوزارة بتاريخ 13 يوليوز 2023 مذكرة في شأن احترام الثوابت والقيم الوطنية والدينية في البرامج المعتمدة بمؤسسات التعليم المدرسي التي تقدم برنامجا تعليميا أجنبيا؛

⦁ يتم اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل الالتزام الصارم والدائم لهذه المؤسسات ضمن برامجها الدراسية وكتبها المدرسية باحترام الثوابت الوطنية والدينية، والوحدة الوطنية والترابية، والهوية الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديموقراطي وقيم الانفتاح، فضلا عن التقيد بمضامين الاتفاقيات التي يتم على أساسها تقديم برامج تعليمية أجنبية.

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عناصر الجواب على سؤال شفهي

حول

تأهيل المؤسسات التربوية

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

تأهيل المؤسسات التربوية

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

المدة : 1.50

⦁ تولي الوزارة عناية خاصة لعملية تأهيل مؤسسات التربية والتكوين بكل مكوناته، مع تخصيص تمييز إيجابي لفائدة المؤسسات القائمة بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية؛

⦁ تم رصد أغلفة مالية مهمة لهذا الغرض خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت 2.5 مليار درهم برسم خلال السنة المالية 2023؛

⦁ قامت الوزارة خلال السنة المالية 2022 بتأهيل وإصلاح 1935 مؤسسة تعليمية وداخلية، كما عملت على توفير الماء الصالح للشرب ب 879 وحدة مدرسية وتزويد 996 وحدة مدرسية بالكهرباء وكذا بناء وإصلاح المرافق الصحية ب 1695 مؤسسة تعليمية وتجديد الأثاث والعتاد ب 2462 مؤسسة؛

⦁ تعطي الوزارة الأولوية لبرنامج تعويض الحجرات المشيدة بالبناء المفكك،

⦁ الاستفادة من برنامج أوراش للمساهمة في تأهيل المؤسسات برسم سنتي 2022 و2023؛

⦁ تم ربط جميع المؤسسات التعليمية بالمناطق المتوفرة على شبكتي الكهرباء والماء، كما تعمل الوزارة على توفير الإنارة والماء الشروب باستخدام الطاقة الشمسية والصهاريج للوحدات المدرسية التي لا تتوفر على هذه الشبكات؛

⦁ وضع برنامج خاص بالمرافق الصحية المدرسية؛

⦁ الاشتغال في إطار الالتقائية التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي في إطار البرامج الأخرى مع الشركاء، من خلال اتفاقيات الشراكة مع الجهات أو في إطار برنامج الحد من الفوارق الترابية والاجتماعية بالعالم القروي.

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عناصر الجواب على السؤال الشفهي

حول

تعميم التعليم الأولي في العالم القروي

فريق : التجمع الوطني للأحرار

مجلس النواب

الاثنين 24 يوليوز 2023

تعميم التعليم الأولي في العالم القروي

فريق : التجمع الوطني للأحرار

المدة : 45’01 د

⦁ من أجل بلوغ تعميم التعليم الأولي للأطفال ما بين أربع وخمس سنوات في أفق سنة 2028 :

– يتم إنجاز ما بين 4000 و5000 وحدة للتعليم الأولي كل سنة، بما فيها 2000 قسم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة بالعالم القروي؛

– يتم بناء وحدات التعليم الأولي وتجهيزها بمواصفات ومعايير تحترم خصوصيات هذا النوع من التعليم؛

– يتم إسناد الأقسام لجمعيات المجتمع المدني وجمعيات وطنية ذات تجربة كبيرة في مجال التعليم الأولي ومتوفرة على الإمكانيات والقدرات التدبيرية لانتقاء المربيات على مستوى الدواوير والسهر على تكوينهم بالجودة الضرورية؛

⦁ تم الشروع منذ ابريل 2023 في نقل الوحدات المحدثة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تدبيرها وتسييرها مستقبلا. ومن المتوقع أن يتم تفويت 10094 وحدة عند نهاية سنة 2023؛

⦁ بلغ عدد اقسام التعليم الأولي العمومي بما فيه المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 30 ألف قسم مقارنة مع 6750 قسم برسم السنة الدراسية 2019-2018 أي بزيادة تقدر ب 344%؛

⦁ توسيع الخريطة المدرسية للتعليم الأولي مشروط بوجود حد أدنى من الأطفال في سن الولوج لهذا التعليم، وبعض المناطق القروية لا تتوفر على العدد الذي يسمح بفتح وحدات جديدة؛

⦁ بلغت الاعتمادات المرصودة لدعم الجمعيات المكلفة بتسيير أقسام التعليم الأولي برسم سنة 2023 مليار و 485 مليون درهما واعتمادات الاستثمار 676 مليون درهما من بينها 135 مليون اعتمادات أداء.

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عناصر الجواب على سؤال شفهي

حول

تعويض الأطر التربوية عن العمل بالمناطق النائية

فريق الأصالة والمعاصرة

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

تعويض الأطر التربوية عن العمل بالمناطق النائية

فريق الأصالة والمعاصرة

المدة : 1.25

⦁ لابد من التأكيد في البداية أن جودة التعليم بالمناطق النائية ترتبط بتحسين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم، لذلك اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير في هذا الإطار:

1 اعتماد التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي، لأنه يساهم بشكل كبير في استقرار الموارد البشرية وفي الحد من الإكراهات التي تعرفها مناطق الخصاص والمجالات القروية؛

2 تمكين الأساتذة من وسائل العمل الضرورية لتحقيق الأثر على تعلمات التلاميذ؛

3 الحدّ من عدد الأقسام المشتركة وتمكين المؤسسات التعليمية من البنيات التحتية والتجهيزات والتحكم في عدد التلاميذ في الفصول الدراسية لإيجاد بيئة تربوية سليمة؛

4 توسيع شبكة المدارس الجماعاتية لتجميع عدد من الوحدات الفرعية مع إمكانية توفير خدمات مندمجة داخل هذه المؤسسات تساهم في تحسين ظروف عمل المدرسين؛

5 تضع خارطة الطريق ضمن التزاماتها إيلاء عناية خاصة بالأساتذة الذين يشتغلون في المناطق المعزولة أو الصعبة الولوج.

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عناصر الجواب على سؤال شفهي

حول

تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم

الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم

الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية

المدة: 1.10

⦁ وعيا من الحكومة بأهمية تكوين الأساتذة باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق جودة الفعل التربوي وتنزيل أهداف خارطة الطريق، فقد عملت على الرفع من جاذبية هذا المسار المهني من خلال إرسائه على امتداد خمس سنوات تكوينية وثلاثة فضاءات: الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم المؤسسات التعليمية؛

⦁ تم تعزيز سلك الإجازة في التربية، وتحفيز التلاميذ حاملي شهادة البكالوريا، ولا سيما المتميزين منهم، على اختيار مهنة التعليم منذ بداية مسارهم الجامعي؛

⦁ بلغ عدد الطلبة المسجلين به برسم الموسم الجامعي 2022-2023 ما يزيد عن 20210 مقعدا، منها 13455 بالسنة الأولى؛

⦁ العمل على تقوية الجانب العملي للتكوين الأساس بهذه المؤسسات الجامعية من خلال إشراك طلبة سلك الإجازة في التربية في إنجاز أعمال تربوية بالمؤسسات التعليمية مع تمكينهم من تعويض شهري؛

⦁ الاهتمام بالتكوين المستمر؛

⦁ تحسين شروط اشتغال المدرسين عبر توفير التجهيزات الضرورية وتمكينهم من الموارد البيداغوجية اللازمة؛

⦁ إعداد مشروع نظام أساسي جديد من أجل تثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات وتوحيد مساراتهم المهنية.

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عناصر الجواب على السؤال الشفهي

حول

ما اتخذته الحكومة من تدابير لدعم الفريق النسوي لكرة القدم

الفريق : الاشتراكي – المعارضة الاتحادية

مجلس النواب

الاثنين 24 يوليوز 2023

تدابير الحكومة لدعم الفريق النسوي لكرة القدم

الفريق : الاشتراكي – المعارضة الاتحادية

المدة : 10’01 د

⦁ تمكن الفريق الوطني النسوي لكرة القدم من التأهل لنهائيات كأس العالم خلال الفترة الممتدة ما بين 20 يوليوز و 30 غشت 2023 وهو ما يعتبر إنجازا مهما بالنسبة لبلادنا يستحق كل التنويه والتشجيع متمنين للمنتخب النسوي التألق وتحقيق أفضل النتائج؛

⦁ وبخصوص مشاركة المنتخب المغربي النسوي في هذه البطولة، أود الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هيأت جميع الظروف الملائمة للتحضير الجيد للنخبة الوطنية، من خلال إجراء معسكرات وتربصات داخل أرض الوطن وخارجها تخللتها مباريات ودية مع مختلف المدارس الكروية العالمية حيث خاض ما لا يقل عن 7 مباريات؛

⦁ هذا التأهل ليس وليد الصدفة بل ثمرة رعاية ملكية سامية وعمل دؤوب على جميع المستويات؛

⦁ المغرب كان من الدول السباقة التي انخرطت في السياسة الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسوية في العالم ما بين 2020/2023. » حيث قام بهيكلة كرة القدم النسوية وألزم كل الأندية المحترفة بخلق فرق نسوية داخلها؛

⦁ ولذلك، فإن النتائج جد مشرفة. إذ، تأهل المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقل من 17 سنة لكأس العالم بالهند السنة الماضية. وتمكن المنتخب النسوي لكرة القدم من الفوز بالبطولة الإفريقية التي أقيمت ببلادنا.

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عناصر الجواب على أسئلة شفهية

في إطار وحدة الموضوع

حول

إحداث ملاعب القرب

الفرق: التجمع الوطني للأحرار

الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مجلس النواب

الإثنين 24 يوليوز 2023

إحداث ملاعب القرب

الفرق: التجمع الوطني للأحرار

الاستقلالي للوحدة والتعادلية

المدة: 35’03

⦁ الارتقاء برياضة العموم يرتبط بتوفير منشآت القرب وتعزيز عمل الجمعيات والأندية على المستوى المحلي؛

⦁ يتم إنجاز ملاعب القرب منذ عدة سنوات وذلك من خلال:

1- برامج التأهيل الحضري حيث تساهم الوزارة في تمويل المنشآت الرياضية؛

2-برنامج إنجاز800 ملعبا للقرب، في إطار شراكة مع وزارتي: الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا صندوق التجهيز الجماعي، موجهة بالأساس للمناطق القروية وشبه الحضرية. وقد عرف هذا البرنامج عدة صعوبات بالنظر للتعقيدات الإجرائية والمالية والمسطرية المرتبطة بتنزيله. وقد بلغت نسبة الإنجاز 13% أي ما يمثل 99 ملعبا؛

3–اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية. ويتضمن هذالبرنامج الإضافي 606ملعباً للقرب، وبلغت نسبة الإنجاز 18% أي ما يعادل 206 ملعبا؛

وبشكل عام، بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز إحداث ملاعب القرب 15% ؛

⦁ 185 مشروعا في طور الأشغال (14%)؛

⦁ 26 مشروعا قيد الدراسة (2%)؛

⦁ 18% من المشاريع في مرحلة إنجاز الصفقات؛

⦁ 53% من الملاعب تعرف تعثرا بسبب الوضعية القانونية للعقار.

⦁ ولذلك تهدف الوزارة إلى تجاوز كل الإكراهات ذات الصلة بالعقار وصفقات الأشغال عبر تسريع وتيرة الإنجاز وتعبئة الموارد المالية مع إعطاء الأولوية للملاعب الملتزم بشأنها سابقاً.

⦁ كما تعمل الوزارة على فتح باب الشراكات من أجل إنجاز ملاعب القرب في إطار تمويلات مشتركة.

⦁ ستقوم الوزارة بتوسيع هذا البرنامج تدريجيا أمام المناطق غير المستفيدة، وذلك في إطار تمويلات مشتركة ووفق مقاربة تشاركية بين الوزارة والجماعات الترابية والسلطات العمومية وفي بعض الحالات الجامعات الرياضية بشكل يراعي إلتقائية تدخلات كل الفاعلين لضمان النجاعة وإلزامية تنشيط هذه الفضاءات الحيوية.

⦁ ويظل هاجسنا الأساسي هو العمل على ضرورة تنشيط هذه البنية التحتية التي لا يجب أن تبقى مغلقة وذلك باعتماد صيغ مثلى للشراكات مع تشجيع حلول ونماذج مبتكرة في التدبير المحلي تضمن إنعاش وتنشيط الممارسة الرياضية للقرب واستدامتها؛

⦁ تنكب الوزارة على إعداد دفتر للتحملات، وذلك لتمكين الجمعيات الرياضية الجادة والحاصلة على الاعتماد المنصوص عليه في القانون من تدبير بعض ملاعب القرب.

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عناصر الجواب على السؤال الشفهي

حول

وضعية المربيات والمربين بالتعليم الأولي

الفريق : الحركي

مجلس النواب

الاثنين 24 يوليوز 2023

وضعية المربيات والمربين بالتعليم الأولي

الفريق : الحركي

المدة : 15’01 د

⦁ تعتبر الموارد البشرية المؤهلة من العناصر المحورية في تعميم تعليم أولي ذي جودة.

⦁ الوزارة حريصة على ضمان احترام حقوق هؤلاء من خلال الإجراءات التالية:

.1 السهر على أن يتم انتقاء المربيات والمربين المقترح تشغيلهم من طرف الجمعيات الشريكة في أقسام التعليم الأولي العمومي طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لهذا النوع من التعليم، ولاسيما تلك المنصوص عليها في القانون بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي؛

.2 مواكبة عملية دعم الجمعيات الشريكة في مجال تدبير أقسام التعليم الأولي بتوفير الموارد المالية الضرورية وبإعداد دليل للمساطر، وكذا التزامات هذه الجمعيات تجاه المربيات والمربين المتعاقدة معهم، ولا سيما ما يتعلق بضرورة احترام وضمان حقوقهم ونخص بالذكر احترام الحد الأدنى للأجر والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق المقررة لفائدة الأجراء؛

.3 الرفع من القدرات المهنية للمربيات والمربين من خلال توفير التكوين الأساس والمستمر الذي يمكنهم من الكفايات الأساسية للقيام بمهام تنشيط الأقسام؛

.4 السهر على تتبع تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقيات الشراكة بما يضمن حقوق المربيات والمربين وفسخ اتفاقية الشراكة مع الجمعيات التي ثبت في حقها عدم احترام بنود الاتفاقيات.