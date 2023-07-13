العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة ـ 2 ـ

بدر المقري

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قَرَأْتُ وَشيكاً مُذَكرات مَنْ أَعْتَبرهُ عَلَماً من أَعلام مدينة وجدة، بسَبَب اقتران اسْمه بحَدَث كبير في تاريخ وجدة على عهد الاستعمار الفرنسي.

إنه المحامي الفرنسي، الأستاذ

(Jean-Charles Legrand) (1900-1982)،

الذي يُذْكَرُ اسْمُهُ كُلما ذُكرَتْ انتفاضة 16 غشت 1953 ضد الاستعمار الفرنسي بمدينة وجدة.

فقد أَبْلى البَلاءَ الحَسَنَ في الدفاع عن المناضلين المشاركين في تلك الانتفاضة الشعبية، وتعرض بسبب ذلك لمحاولة اغتيال دَبرَتْها السلطات الاستعمارية الفرنسية.

فقد أَوْرَدَ الأستاذ (Legrand) في مُذَكراته الصادرة بالرباط في أبريل 1960 في 413 صفحة، والمَوْسومَة ب:

(Justice, patrie de l’Homme)،

مُرافَعاته في الدفاع عن المناضلين المعتقلين أمام المحاكم العسكرية الفرنسية بالمغرب (1953-1955)، وخَصَّ انتفاضة 16 غشت 1953 بمدينة وجدة بما يُقاربُ 84 صفحةً تشمل خمسة أقسام.

ولعله من تمام أخلاقيات ذاكرة وجدة الجماعية، الاعتراف بجميل الأستاذ (Legrand) وإعطاء اسمه على سبيل المثال لقاعة من قاعات مَحاكم وجدة.