العُمْدَةُ في تاريخ أَعْلام مدينَة وَجْدَة

بدر المقري

-الحلقة 1-

مما أَحْفَظه من أقوال الإمام ابن عبد البَرِّ النَّمَري الأندلسي (ت.463ه)، ما َيَأْتي:

(معرفة أعمار العلماء والوقوف على وفياتهم من علم خاصة أهل العلم، وأنه لا ينبغي لمَنْ وَسَمَ نفسَهُ بالعلم جهل ذلك، وأنه مما يلزمهُ من العلم العناية به والقيام بحفظه).

قال العلامة محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله (1884-1962)، في (فِهْرِس الفَهارس):

» –أَلَّفْتُ بوجدة كتاب (الاهتزاز لأَطْواد كَرْزاز)…

–أتصلُ في طريق التصوف بالفقيه العالم الزاهد الورع الولي الصالح محمد العياشي (كان حيا سنة 1721م)، عن الفقيه الناسك المُعَمَّر شيخ الطريقة الكرزازية بالصحراء، سيدي بوفَلْجَة بن محمد بن عبد الرحمن الكرزازي، لَقيتُهُ بوجدة…وقد ترجم للعياشي محمد بن محمد الكرزازي في كتاب (المناقب المُعزية في مآثر الأشياخ الكرزازية)، ولخصتُ كلامه في كتابي (الاهتزاز لأَطْواد كَرْزاز)…

–الإمام العلامة مُحَدثُ تونس ومُسْنَدُها، محمد بن علي الغرياني الطرابلسي أَصْلاً التونسي الدار (توفي سنة 1776م)، له مجموعة في إجازاته من مشايخه المصريين والحجازيين، وَقَفْتُ على نسخة منها بوجدة عليها خطه.

–(فَيْضُ الأَحَد في العلْم بعُلُو السنَد) للعلامة المحدث المُسْنَد ابن علي بن فضل الطبري الحُسَيْني المكي الشافعي إمام المقام الإبراهيمي (توفي سنة 1759م)…نَرْوي فَهْرَسَتَهُ هذه ومالَهُ منْ مَرْوي ومُؤَلف بأسانيدنا إلى الشمس محمد ابن علي الغرياني وهو عنه عامةً، وَقَفْتُ على إجازَته لَهُ بوَجْدَة. »