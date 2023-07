Seul un Etat voyou offre sécurité et protection à des individus voyous

Zaid Tayeb

Il se trouve qu’en des pays dits démocratiques, policés et respectueux des droits de l’homme et de ses croyances, comme la Suède et avant elle la Hollande et le Danemark, pour ne citer que ceux-là, des citoyens de ces pays brûlent en cérémonie le Livre le plus sacré pour les Musulmans. Ils savent de la manière la plus certaine que cet acte odieux est très offensant pour cette communauté pour qui ce Livre n’est ni comme leur Bible, ni comme leur Evangile ni encore moins comme leur Torah qu’au fil des siècles la main des hommes a falsifiés. Le Coran est le Livre de tous les Musulmans passés, présents et à venir. La parole qu’il prêche est encore et toujours dans l’état où elle a été inspirée par Dieu à Son Messager, que la prière et le salut soient sur lui. Les Etats que j’ai cités de nom, avaient pour nous beaucoup de respect et de considération jusqu’au jour où certains de leurs citoyens que le fanatisme aveugle ont mis en scène le scénario de brûler en public le Coran. On aurait sans doute accepté et excusé cet acte pour son caractère isolé et personnel s’il était accompli par un individu que l’ignorance, l’intolérance, le fanatisme, le racisme, l’islamophobie, la bêtise, animaient. On se serait dit que cet individu qui a brûlé notre Coran est un déséquilibré mental ou un égaré qui aurait perdu son chemin, si toutefois il en avait un, et qui aurait besoin de quelques petites prières pour son rétablissement et la chose se serait arrêtée à ce stade de son déroulement.

Tout d’abord, l’acte de brûler le Coran est prémédité puisqu’il est très médiatisé. Les différents médias annoncent plusieurs jours à l’avance que tel jour, à telle heure , en tel endroit de telle ville, untel mettra le feu à un exemplaire du Coran. Comme convenu, tel jour, telle heure, tel endroit, telle ville, le susnommé untel se présente avec un exemplaire du Coran, un briquet ou un chalumeau à la main et procède à brûler le Livre Saint. Il y a tout autour une foule de curieux, de partisans, de contestataires qui se bousculent pour prendre des photos de ce sinistre exploit entrepris par un sinistre individu à figure humaine devenu star et héros. Toute cette scène se déroule sous les yeux des agents de l’ordre qui forment une ceinture humaine autour du triste bonhomme pour l’aider à accomplir sa triste besogne. Cette scène, à elle seule, est digne de nous interpeler, nous, citoyens des pays pauvres sur la qualité d’esprit des responsables de ces pays où leurs citoyens n’arrêtent pas de provoquer la colère et l’indignation de la communauté de tous les Musulmans du monde. Que gagnent la Suède, la Hollande et le Danemark par les pratiques insensées de quelque taré de l’espèce de ces énergumènes qui osent brûler le Coran ? Ils croient dans leur crédulité, fausse ou feinte, qu’en le brûlant, ils le brûleraient pour de bon. Ils ne brûlent en fait que les feuilles écrites du Coran. Quant au Coran, il est dans les poitrines de millions de Musulmans qui peuvent le réciter et le restituer de mémoire. Si ces Etats voyous qui protègent des citoyens voyous veulent vraiment le brûler, et qu’on n’en parle plus et une fois pour toutes, ils doivent brûler tous les Musulmans de l’univers. Combien sont-ils déjà ces Musulmans du monde ? Et même s’ils arrivent à les exterminer autant qu’ils sont, il s’en trouverait toujours UN qui le restituerait de mémoire.

Que nous reste-t-il à dire de ces pays qui n’arrêtent pas de nous vexer par des actes que commettent sans raison des voyous contre deux milliards de personnes dont le seul tort est d’être musulmans ? Il nous reste à leur dire que nous savons à présent qu’ils sont petits et vils et veules et qu’en conséquence nous devons les mesurer à la balance de la petitesse et de la veulerie car elle est la seule qui puisse les contenir et leur convenir. Détrompons-nous, ils n’ont de grands que la bêtise à ces écervelés!

Quand bien même ces voyous à qui ces Etats voyous offrent sécurité et protection brûleraient dans un réel holocauste, dans de réelles chambres à gaz, dans de réels fours crématoires, dans un réel Auschwitz, tous les exemplaires existants du Coran et tous les Musulmans de l’univers, il s’en trouverait toujours quelques uns qui le restitueront de mémoire car il est dans les poitrines, dans les cœurs, dans les mémoires.

