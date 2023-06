Réunion du Conseil d’Administration de la RADEEO

Le 14 Juin 2023

Un investissement de plus de 83 Millions de Dirhams en 2022 pour l’eau potable et l’assainissement liquide

Le Conseil d’Administration de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Électricité d’Oujda s’est tenu le 14 juin 2023 sous la présidence de Monsieur le Wali de la Région de l’Oriental, Président du Conseil d’Administration représenté par monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d’Oujda Angad , en présence des membres du conseil d’administration de la Régie et des représentants des administrations concernées. Cette réunion a été consacrée essentiellement à l’examen et l’approbation des comptes officiels de la RADEEO au titre de l’exercice 2022.

Lors de cette réunion, Monsieur le président du Conseil d’Administration de la Régie a exprimé sa satisfaction à l’occasion de l’octroi de la triple certification Qualité, sécurité et environnement de la RADEEO pour la cinquième année, suite à l’audit de suivi mené par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), (ISO 9001 version 2015, ISO 14001 version 2015 et ISO 45001 version 2018). Il a aussi souligné les efforts importants déployés par l’ensemble des partenaires en vue d’assurer l’alimentation en eau potable de la Région, marqué par un stress hydrique accentué.

Par ailleurs, Madame Safae Amarti Riffi, Directeur Général de la RADEEO, a présenté aux membres du Conseil d‘Administration les indicateurs de performance techniques, commerciales et financières de la Régie relatifs à l’exercice 2022. En termes d’investissement, les réalisations au titre de l’année 2022, ont atteint plus de 83 Millions DHS dont 41 Millions DHS pour l’eau potable et 42 Millions DHS pour l’assainissement liquide ; le volume global des investissements pour la période 2018-2022 a atteint 387 Millions DH. La Régie a pu enregistrer des résultats probants notamment une trésorerie de 235 millions de dirhams ce qui a permis à la Régie de réaliser d’importants investissements tout en préservant son délai de paiement des fournisseurs.

Durant cette réunion, Madame Safae Amarti Riffi, Directeur Général de la RADEEO a présenté l’ensemble des projets réalisés par la Régie au cours de l’année 2022 relatifs aux deux secteurs d’eau potable et d’assainissement liquide, notamment :

– Les projets de digitalisation des services et la simplification des procédures ;

– Les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable dans différentes zones de la ville d’Oujda ;

– La réalisation des travaux de renforcement des collecteurs primaires d’assainissement liquide dans divers quartiers de la ville d’Oujda ;

– La réalisation des travaux de Maitrise d’ouvrage déléguées dans les communes de la Région de l’Oriental ;

– La poursuite des actions visant l’amélioration du rendement du réseau d’eau qui a atteint 73.21% en 2022 ;

Après examen et discussions, les membres du Conseil d‘Administration ont approuvé à l’unanimité les comptes de la RADEEO au titre de l’exercice 2022, certifiés sans réserve par un cabinet d’audit indépendant, ainsi que les autres points de l’ordre du jour.

A la fin de cette réunion, un message de fidélité et de loyalisme a été adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste à l’occasion de la clôture de la session ordinaire du Conseil d’Administration de la Régie Autonome de Distribution d’Eau Potable et d’Electricité d’Oujda.