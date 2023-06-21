أكاديمية جهة الشرق نتائج امتحانات الاباكالوريا : نسبة النجاح بلغت 76.14% برسم الدورة العادية 2023 وأعلى معدل بالجهة تم تسجيله بمسلك العلوم الرياضية -أ- خيار فرنسية

أكاديمية جهة الشرق تواصل تحقيق النتائج الإيجابية في امتحانات نيل شهادة البكالوريا:

نسبة النجاح بلغت 76.14% برسم الدورة العادية 2023

وأعلى معدل بالجهة تم تسجيله بمسلك العلوم الرياضية -أ- خيار فرنسية

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحين في امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة العادية 2023 قد بلغ 18193 تلميذة وتلميذا، منهم 1177 من المترشحات والمترشحين الأحرار، وقد بلغت نسبة النجاح 76.14% من مجموع المترشحات والمترشحين المتمدرسين، علما أن نسبة نجاح الإناث من مجموع المتمدرسين بلغت 78.79%، في حين بلغت نسبة الذكور الناجحين 72.67%. وتمكن 42 مترشحة ومترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة من نيل شهادة البكالوريا بنسبة بلغت 63.63%، كما اجتاز 30 مترشحا من نزلاء المؤسسات السجنية امتحانات هذه الدورة بنجاح بنسبة بلغت 37.97%. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة 9178 بنسبة 53.93 %من مجموع الناجحين المتمدرسين، منهم 678 حصلوا على ميزة حسن جدا، و2497 على ميزة حسن، و6003 على ميزة مستحسن. وتم تسجيل أعلى معدل بالجهة بمسلك العلوم الرياضية -أ- خيار فرنسية ب 19.45.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد تم تسجيل 96.43% كنسبة حضور لدى المترشحات والمترشحين المتمدرسين، فيما تم تسجيل نسبة حضور تقدر ب 60.86% لدى المترشحات والمترشحين الأحرار. كما تم ضبط 195 حالة غش، منها 171 لدى فئة الأحرار.

وإذ يعرب السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق عن ارتياحه لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، فإنه ينوه بالمجهود الجماعي لكافة الأطقم الإدارية والتربوية على اختلاف مجالات تدخلهم، وبانخراطهم المسؤول وبنكرانهم للذات في السهر على تطبيق التدابير والإجراءات الجاري بها العمل ضمانا لمبادئ النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص، وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدية وانضباط، وأسرهم من مواكبة ودعم. كما يعرب عن تثمينه الكبير لمجهودات السلطات العمومية والترابية والأمنية وعلى رأسهم السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، والسيد رئيس مجلس الجهة والهيئات المنتخبة، والمجالس العلمية وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية والسادة المديرين الإقليميين، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ من أجل ضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما ينوه وبحرارة بمساهمة جميع شركاء المنظومة التربوية وكل مكونات المشهد الإعلامي على المستوى الجهوي في مواكبة وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وفي الأخير، يدعو مدير الأكاديمية إلى الاستمرار في تكثيف الجهود الجماعية من أجل مواصلة العطاء والتألق لتحقيق « مدرسة ذات جودة للجميع » التي تهدف إليها خارطة طريق 2022-2026. كما يعبر بهذه المناسبة عن متمنياته لكافة المترشحات والمترشحين الذين لم يحالفهم النجاح خلال الدورة العادية بكامل التوفيق خلال الدورة الاستدراكية التي سيجتازها 8489 مترشحة ومترشحا، منهم 2989 بفئة الأحرار، والتي ستجرى اختباراتها يومي 03 و04 يوليوز 2023 بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد، وأيام 05، 06 و07 يوليوز 2023 بالنسبة للامتحان الوطني الموحد. فيما سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 13يوليوز 2023.