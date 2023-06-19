بلاغ صحفي : نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2023

بلاغ صحفي

الإثنين 19 يونيو 2023

نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا

دورة يونيو 2023

– 245.109 مترشحة ومترشحا ممدرسا يجتازون بنجاح الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا مقابل 231.272 في الدورة العادية لسنة 2022؛

– نسبة النجاح بلغت 59,74% مقابل 66,28% في الدورة العادية لسنة 2022؛

– 189.234 مترشحة ومترشحا سيجتازون الدورة الاستدراكية.

اجتاز بنجاح 245.109 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2023، من بينهم 142.051 من الإناث. وقد ارتفع عدد الناجحين بحوالي 14 ألف ناجحة وناجحا أي بنسبة ارتفاع بلغت 6%، مقارنة بعدد الناجحين لنفس الدورة من سنة 2022. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المترشحات والمترشحين قد ارتفع بنسبة 18% خلال دورة يونيو 2023 مقارنة بدورة 2022.

وبلغت نسبة النجاح 59,74% في هذه الدورة، وهي نسبة في نفس مستوى نسب النجاح المسجلة قبل دورة 2019.

ووصلت نسبة النجاح لدى الإناث 63,83% من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 54,89%.

وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 127.338 مترشحة ومترشحا، بنسبة 48% من الناجحين.

وبلغت نسبة النجاح في المسالك الدولية للبكالوريا المغربية 64,94%، في حين بلغت هذه النسبة 45,48% بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية.

وقد حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 410.276 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، بنسبة حضور بلغت 96,31%، مقابل 348.931 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت97,01% .

وبلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 80.615 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,25%، واجتاز الامتحان بنجاح 21.289 منهم، بنسبة نجاح بلغت 26,41%.

وبالنسبة للمترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 838 بنسبة نجاح بلغت 73%.

وتميزت هذه الدورة باعتماد صيغ مرقمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط ستمكن من الرفع من درجة تأمينها ووضعها رهن إشارة المترشحات والمترشحين مباشرة بعد الإعلان عن النتائج.

هذا، وسيجري 189.234 مترشحة ومترشحا، من بينهم 145.479 مترشحة ومترشحا ممدرسا و43.755 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، أيام 5 و6 و7 و8 يوليوز 2023، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2023.

وإذ تهنئ الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، فإنها تشيد بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم، كما تثني على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة، وتتمنى التوفيق والنجاح للمترشحات والمترشحين المستدركين في هذا الاستحقاق الوطني الهام.