يستحيل اللا يبكيك هذا المقال : لوعة حب و حسرة زوج لفراق زوجته التي اختطفها منه الموت

حكيم العلالي



تخليذا للذكرى الاولى لوفاة الزوجة رحمها الله

آشتقت اليها فدلوني عليها

وخدوني ولو محمولا على الاكتاف

أسمعوني صوتها اروني وجهها

ربما استعيد صحتي وعافيتي بالقرب منها

كلمتي هذه من عمق قلبي وصميم وجداني تخليدا لوفاء جميل عمره الدهر كله…

مضى على فراقك عاما كاملا آذاقنا اصناف الاوجاع ومرارة الالم. رحيلك كان فاجعة والشوق لك مؤلم ونسيانك كان اصعب .فراقك حزن عشعش في قلبي فآبكاني الحنين وآوجعني الرحيل وآضناني الهجر ، سيبقى حبك في سويداء قلبي نابضا فلك بعد الله صدق حبي وعبق مشاعري.

آيتها النائمة طويلا جئت لاخبرك أني من كل لحظة من كل ساعة من كل يوم مر من هذه السنة الا واشتقت اليك وزاد آلمي وكثرت اوجاعي ودرفت دموعي. لم اكن اعتاد على بعدك طويلا كنت دائما كظلي لا تفاريقيني ياقطعة من القلب فارقتني .

بحت حناجر صوتي ، وذبلت سنابل حلمي وانكسرت شوكتي ، وضعت في محراب يآسي ، انطفآت انوار الكون كله في عيني وآصبحت هائما تائها بين المدن لا يهدء لي بال ولا يستقر لي قرار ، يضيق قلبي عندما آلتفت حولي ولا اجدك وآموت ألاف المرات كي ارى طيفك ولا آراك .لم تعد تفصلنا الا ايام قلائل على العيد وآي طعم للعيد بدونك عيد آب سقيم وابن جريح من يواسي منا الاخر؟ وكلانا فاقدين ومفقودين دمر الفقد هشاشة قلوبنا، كل شئ فقد طعمه وتحطمت سفينتنا بين معترك الامواج بغيابك.

ياقبر تظم بين لحودك قطعة مني ماماتت بين الحنايا حية مطمورة كحبة قمح في ترابك فكن رؤوفا بها فقد سلمتها لك غصبا وليس طوعا….

لو يطول الدهر لو تتمادى علينا متاعبنا لو آخدتني اهواء الدنيا ستظلين يا عائشة شمعة في قلبي وسيبقى حبك سر من الاسرار وكنز من الكنوز الثمينة سآذكرك وآتباها بك ،واتحدث عنك واكتب عليك ، وابوح بسري لنفسي وآنتظر ماذا ستفعل بي الاقدار من بعدك ؟

سآظل اذكرك واعيش على ذكراك حتى يجمعني الله بك .

اللهم إن زوجتي صبرت على البلاء فلم تجزع فآمنحها درجة الصابرين الذين يوفون اجورهم بغير حساب فانك على كل شئ قدير رحمك الله يافقيدتي…..

حكيم العلالي