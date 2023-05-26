بشرى لنساء ورجال التربية والتعليم بوجدة والجهة الشرقية : مؤسسة محمد السادس تنشيء مصحة متعددة التخصصات بوجدة VIDEO

قدوري الحسين



على هامش الأيام التواصلية التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية لنساء ورجال التربية والتعليم بالقاعة المغطاة مولاي الحسن بوجدة ايام 26 و 27 ماي الحالي 2023 بمشاركة ممثلي الأقطاب الخدماتية بالمؤسسة وكذا شركائها الرسميين و العديد من المؤسسات البنكية والعقارية ومختلف شركات التأمين والاتصال …وبحضور عدة مسؤولين مركزيين للمؤسسة كشف السيد جمال الزيتوني الأمين العام لمؤسسة محمد السادس عن مجموعة من المشاريع التي ستقوم المؤسسة بانشائها بوجدة لصالح نساء ورجال التربية والتعليم اهمها : انشاء مركز سوسيو ثقافي بوجدة ، وفندق بمدينة السعيدية ، ومصحة متعددة التخصصات ( 4 نجوم ) بمدينة وجدة …

تم الاعلان عن هذه المشاريع برئاسة جامعة محمد الأول بوجدة خلال لقاء ترأسه السيد ياسين زغلول رئيس الجامعة بحضور الأمين العام لمؤسسة محمد السادس ، والسيد خالد العربي مدير القطب الصحي ، والبروفيسور الشفشاوني المسؤول عن المشاريع الصحية بالمؤسسة و بعض عمداء الكليات ومدير الأكاديمية وممثلي الادارات التي لها علاقة بالمصالح الاجتماعية لنساء ورجال التربية والتعليم …وكذا اطر المؤسسة بوجدة والجهة ، وبعد الكلمة الترحيبية لرئيس الجامعة ، والأمين العام لمؤسسة محمد السادس لرجال التربية والتعليم قدم البروفيسور الشفشاوني عرضا مفصلا عن المشاريع الصحية بالجهة خصوصا المصحة التي ستقوم المؤسسة بانشائها بوجدة على مساحة 12 الف متر مربع بغلاف مالي يقدر بحوالي 350 مليون درهم …المصحة التي سيتم تجهيزها باحدث التجهيزيات الصحية ، تضم العديد من الخصصات …حيث يمكن اجراء مختلف العمليات الجراحية لصالح نساء ورجال التربية والتعليم بمصحة تتوفر فيها كل شروط الراحة تضم 80 سريرا خلال المرحلة الأولى ، وهي مصحة من تصنيف ( 4 نجوم ) ….

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » التي كانت حاضرة خلال هذا اللقاء تقدم لزوارها التسجيل الكامل للعرض الذي قدمه البروفيسور الشفشاوني المسؤول عن المشاريع الصحية بمؤسسة محمد السادس والذي تحدث فيه بتفصيل عن البرامج الصحية بالجهة الشرقية ….طبعا المخصصة لنساء ورجال التربية والتعليم ….لنشاهد الفيديو