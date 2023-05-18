VIDEO السيد عبد الخالق الزيداوي والي امن وجدة : ولاية امن وجدة تسجل انخفاضا في مؤشرات الجريمة خلال السنة المنصرمة

خلال الحفل الذي نظمته ولاية امن وجدة بمناسبة الذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ،

وفي كلمته اعلن السيد عبدالخالق الزيداوي والي امن وجدة انه خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2022 الى فاتح ماي 2023 تم تسجيل انخفاض ملموس في مؤشرات الجريمة بالجهة الشرقية واقاليمها …وذلك حسب الاحصائيات التالية :

ـ تقديم 59733 شخصا امام العدالة الشيء الذي انعكس بشكل ايجابي على الشعور بالأمن من طرف المواطنين والساكنة

ـ ايقاف حوالي 55618 شخصا في حالة تلبس بالجرم المشهود ، بالاضافة الى 11266 شخصا مبحوثا عنه من اجل مختلف الجنايات والجنح

واضاف السيد والي الأمن إلى أنه بخصوص العدد الإجمالي للقضايا المسجلة خلال نفس الفترة، فقد بلغ 48278 قضية ـ أنجزت منها 44780ـ مقابل 48680 خلال السنة المنصرمة ، مع تحقيق معدل زجر عام بلغ 92,93 في المائة.

اما بخصوص محاربة المخدرات والاقراص المهلوسة فقد تم حجز أزيد من 4,9 طن من الشيرا، وأكثر من 13 كلغ من مخدر الكوكايين، وأزيد من 5 كلغ من الهيروين، وأكثر من 360 كلغ من الكيف والطابا، و26529 سيجارة ممزوجة بالكيف، بالإضافة إلى أكثر من 198000 قرص طبي مخدر.

وبخصوص المحجوزات فقد اسفرت التدخلات الأمنية من حجز حوالي 32500 قنينة من الخمور المهربة، و1485 اذاة من ادوات السلاح ألأبيض، 18.280 علبة من السجائر المهربة، و2875 علبة من الأدوية المهربة، و3057 أنبوبا مخدرا من مادة اللصاق المطاطي، 2000 علبة من مادة المعسل، كما تم حجز 781 سيارة و1010 دراجة لها ارتباط بمختلف الأعمال الاجرامية .

اما بخصوص محاربة الجريمة المنظمة ذات الامتداد الجهوي او الوطني او الدولي فقد اسفرت التدخلات الأمنية ـ حسب السيد عبد الخالق الزيداوي ـ عن تفكيك 59 شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية (12)، والاتجار في المخدرات (8)، والسرقة (37)، والإجهاض (1)، والتزوير واستعماله (1)، بالإضافة إلى إيقاف 267 شخصا، وحجز 20 زورقا مطاطيا سريعا، و115 محركا خاصا بهذه القوارب، وكذا 16 سيارة.

ليختتم السيد الزيداوي ان كل هذه التدخلات الأمنية قد انعكست بشكل ايجابي على الواقع الأمني للمواطنين بالجهة الشرقية