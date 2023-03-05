المغرب ثالث دولة أفريقية الأكثر نفوذاً في العالم والجزائر خارج التصنيف

عبدالقادر كتــرة

خلال الاجتماع السنوي ل »Global Soft Power »، يوم 2 مارس الجاري، أصدرت الشركة البريطانية » Brand Finance براند فاينانس

» تصنيفها للدول الأكثر نفوذاً في العالم لعام 2023، ومرة أخرى، هذا العام، لا توجد دولة أفريقية في قائمة الثلاثين الأولى بل أن الدول الأفريقية فقدت معظم نفوذها.

ورغم أن الدول الإفريقية الثلاث الأكثر نفوذاً في العالم، مصر وجنوب إفريقيا والمغرب، فقدت نفوذها وفقًا لـ « Brand Finance »، إلا أنها حافظت على مراتبها الثلاثة الأولى في أفريقيا.

وأظهرت دول القارة في معظمها تراجعات على الركائز الثمانية للقوة الناعمة التي حددتها الدراسة: الأعمال والتجارة، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والثقافة والتقاليد، والإعلام والاتصال، والتعليم والعلوم، والسكان والقيم، ثم مستقبل مستدام.

وسجلت الشركة البريطانية » Brand Finance » زيادات كبيرة في بوتسوانا والسودان وسيشيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وحتى السنغال.

جنوب إفريقيا تبقى الدولة الرائدة إقليمياً في إفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من أنها، مثل البرازيل، تراجعت أيضًا في التصنيف العالمي هذا العام إلى المركز 40 على مستوى العالم، بانخفاض من 34 العام الماضي .

ولا تزال البلاد تواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، ومستويات عالية من الفقر وعدم المساواة الاقتصادية وقضايا أمنية ومعدلات جريمة عالية، وقيود هيكلية مثل نقص الطاقة، الوضع الذي أدى إلى انخفاض في جميع الركائز باستثناء الثقافة والتقاليد .

بشكل عام ، الفائز الكبير هذا العام هو أوكرانيا، التي صعدت من المركز 51 إلى المركز 37 ، ودول الخليج أبرزها الأداء الجيد لكأس العالم 2022 في قطر.

للتذكير، تم تأسيس « براند فاينانس » عام 1996، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وهي مؤسسة استشارية تعمل في مجال تقييم العلامات التجارية، والاستشارات التجارية للشركات، وتشمل أعمالها خدمات التسويق، والخدمات المالية، والخدمات الضريبية، والقانونية.

وتقوم المؤسسة سنوياً بتقييم أكثر من 3,500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية، ويتم إدراج أكثر 500 علامة تجارية قيمةً ضمن قائمة « براند فاينانس جلوبال 500 ». وتغطي فروع « براند فاينانس » أكثر من 20 دولة.

ترتيب الدول الأفريقية:

مصر في المرتبة 38 على مستوى العالم (خسرت 7 أماكن)

جنوب أفريقيا 40 في العالم (خسرت 6 أماكن)

المغرب في المركز 55 عالميا (خسر 9 مراكز).

موريشيوس 67 في العالم (حصلت على 4 مراكز).

سيشيل 74 في العالم (حصلت على 16 مرتبة).

تونس في المركز 83 عالميا (خسرت 7 مراكز).

رواندا 85 في العالم (خسرت 11 مرتبة)

الجزائر المركز 86 عالميا (خسرت 11 مرتبة).

ساحل العاج في المرتبة 87 عالميا (خسرت 9 أماكن).

غانا المركز 92 عالميا (خسرت 6 مراكز).

نيجيريا المركز 93 عالميا (خسرت 24 مركزا).

السودان المركز 95 عالميا (ربحت بـ 24 مركزا).

المركز 96 في العالم (مرتبة أعلى من بوتسوانا )

تنزانيا المركز 98 عالميا (ربحت بـ 3 مراكز).

كينيا 100 في العالم (خسرت 5 أماكن)

السنغال 103 في العالم (ربحت على 7 مراكز).

جمهورية الكونغو الديمقراطية 107 في العالم (ربحت على 9 مراكز)

الكاميرون – المركز 109 عالميا (ربحت بـ 3 مراكز).

إثيوبيا 110 في العالم (خسرت 7 أماكن)

أنغولا في المركز 111 عالميا (ربحت بـ 3 مراكز).