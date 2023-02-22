الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الكتابة الاقليمية- فرنسا ـ بيان ـ : كل الدعم و التضامن مع الحركات الاجتماعية ضد غلاء المعيشة

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الكتابة الاقليمية- فرنسا

كل الدعم و التضامن مع الحركات الاجتماعية ضد غلاء المعيشة

بيان

إن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا، المجتمعة يوم 18 فبراير 2023، وبعد استعراضها للأوضاع العامة على المستوى الدولي والوطني، وتدارسها لقضايا مغاربة العالم والمستجدات السياسية و الاجتماعية و الحزبية، تؤكد ما يلي:

– قلقها الكبير تجاه آفاق التشغيل بالبلد الأصل، حيث ان المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 13 فبراير 2023 قد ابانت أرقاما وخلاصات تبين استفحال واقع التشغيل . الامر الذي يدل على عجز الحكومات المتتالية على خلق فرص شغل قارة وضامنة لكرامة المواطن المغربي . فمثلا « بحجم يقدر ب 11,2 مليون شخص، تمثل النساء المتواجدة خارج سوق الشغل 80,2% من النساء في سن النشاط » أما بخصوص الشباب فيبلغ معدل البطالة ذروته بنسبة 61,4% في صفوف حاملي الشهادات ذات المستوى العالي. هذه الأرقام الصادمة تؤكد أن سياسة التشغيل للحكومة الحالية ما هي إلا استمرارية لسياسات لم تستطع الإجابة بشكل هيكلي وفعال على معضلة البطالة في بلادنا مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية واتساع الفوارق الطبقية والهجرة

– استحضارها لاهداف حركة 20 فبراير في ذكراها الثانية عشر ، من صيانة كرامة المواطن المغربي و تمكينه من العيش الكريم و ضمان حاجياته الاساسية، و تعبر في هذا الاطار عن تضامنها مع الحركات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار الغبر المسبوق ، و تدعو بالمناسبة الحكومة المغربية إلى التدخل للحد من المضاربة في كل المواد الاستهلاكية الاساسية للمواطنين والمواطنات. و الى الرفع من الاجور على اقل في حدود نسبة التضخم، و الى تقديم مساعدات اجتماعية استثنائية للطبقات الهشة-

– المطالبة مجددا بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين و انصاف كل الضحايا . و نعتبر ان هذه الإجراءات ستقوي لا محالة الجبهة الداخلية و ستمكن المغرب الموحد من التصدي لكل الضغوطات والابتزازات الخارجية –

– تنوه الكتابة الإقليمية بكل المبادرات الجمعوية التي تدافع عن حقوق المهاجرين المغاربة وتدعو الى ضرورة متابعة العمل من اجل تفعيل مطلب المشاركة السياسية كما تدعو الى ضرورة تطوير وتفعيل السياسات العمومية المتعلقة بالمهاجرين المسنين

– تعبر عن تمثينها و اشادتها بالأنشطة التي قامت بها الشبيبة الاتحادية بفرنسا وبالمجهودات الميدانية التي تقوم بها في مختلف المجالات ودعمها لمبادراتها النضالية المستقبلية . ان هذه الديناميكة الشبابية تعطينا أملا في استمرارية النضال الديموقراطي وتؤكد على أن الفكرة الاتحادية هي حقا رسالة جيل لجيل

– نجدد دعمنا ووقوفنا مع الحركات الاحتجاجية بفرنسا ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد الغير عادل وكذلك مشروع القانون المتعلق بالهجرة والذي يهدف إلى تكريس استغلال العمال من الدول الفقيرة دون منحهم الحقوق الكاملة والأساسية

تعبرعن إدانتها للممارسات العنصرية من طرف قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والقوى الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني وعن دعمها للمقدسيين ضد محاولات تهويد القدس الشريف في خرق سافر للمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الانسان. كما تدعو الدولة المغربية وكل القوى الحية في المجتمع المغربي إلى مواصلة التعبئة والتضامن ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية