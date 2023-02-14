عبدالقادر البدوي

تم تأجيل الجمع العام غير العادي لنادي مولودية وجدة لكرة القدم، الخاص بالموسم الرياضي 2022-2023، وكان مقررا انعقاد الجمع اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري بمقر فضاء العصب الرياضية للجهة الشرقية لعصبة الشرق لكرة القدم، وجاء التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، (حضور 11 منخرطا من بين 29)، وأجل الفريق الوجدي جمعه العام غير العادي بعد 15 يوما حسب ما أكده ممثل الجامعة الملكية لكرة القدم…

وعلى ضوء هذا التأجيل، انصبت بعض تدخلات المنخرطين عن أسباب غياب أعضاء المكتب المسير، واعتبره البعض، انه بمثابة خيانة في حق فريق اسمه المولودية الوجدية، هو في أمس الحاجة لالتحام كل المكونات حتى لا يكون مصيره مثل فرق وطنية لا زالت تعاني الامرين الى يومنا هذا… مؤكدين ان مستقبل الفريق يبقى غامضا، وستقوده حتما الى الهاوية ما لم يتم تدارك الموقف في أقرب الآجال…. فكل المؤشرات توحي بان الامور ستزداد تعقيدا، فلا مجال لتدمير هرم كروي وطني من حجم المولودية الوجدية…

وفي كلمة مقتضبة للرئيس محمد هوار، أعلن صراحة ان همه الوحيد الذي كان يشغل باله هو تسوية مستحقات المدرب السابق منير الجعواني بصفة نهائية، حتى يتمكن المدرب الكفء عمر نجحي من تدبير الأمور من كرسي الاحتياط كمشرف حقيقي على تدريب الفريق…. وفي سياق كلامه لم يخف هوار نيته في تقديم استقالته، معززا كلامه، بانه أخد على عاتقه مسؤولية تسيير، فريق كبير من حجم المولودية الوجدية ، و قام بواجبه بدعم الفريق من ماله الخاص، لكن وجد نفسه محاطا بجبال من المشاكل المادية …

وفي ظل الازمة المالية الخانقة التي يمر منها الفريق، وفي غياب دعم ملموس مادي ومعنوي من السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، يبدو ان فريق المولودية الوجدية، اضحى يعيش حالة غريبة –قل نظيرها – في البطولة الوطنية، اذ أصبح من المستحيل ان يستمر الرئيس محمد هوار في تسيير الفريق، ويظهر جليا ان الرئيس هوار فعلا ساهم كثيرا من ماله الخاص طيلة مدة انتخابه رئيسا للفريق الا ان اليد الواحدة لا تصفق في ظل عدم اللامبالاة السلطات المحلية والفعاليات الرياضية بالشأن الرياضي بوجدة…