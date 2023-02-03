حتى احنا اندشنو ماشي غي هما اللي ايدشنو….

المختار شحلال

كانت لحظة الافتتاح الرسمي للقسم الداخلي بثانوية المهدي بن بركة لفائدة طالبات وطلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي(BTS) مساء الجمعة 03 فبراير من اللحظات التي ستبقى راسخة في مساري المهني الذي أشرف على نهايته، ذلك أن تحقيق هذا الهدف الذي ناضلت تربويا من أجله لسنوات سيصحح وضعية من عدم تكافؤ الفرص التي عانى منها طلبة هذه الأقسام ،وخاصة الوافدون من خارج المدينة و الذين لم يكن من حقهم الاستفادة من خدمات الحي الجامعي على غرار الطلبة الجامعيين ولا من خدمات القسم الداخلي على غرار طلبة الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا

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وبعد سنوات من الترافع ومن الاحتجاجات السنوية للطلبة ودعم ومؤازرة جمعية الآباء التي لعبت دورا هاما من خلال ممثلها في المجلس الإداري وتفهم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق الذي تبنى هذا المطلب وجعله ممكنا من خلال استصدار قرار في الموضوع من الوزارة تلاه إعطاء انطلاقة ورش إعادة تهيئة القسم الداخلي لثانوية المهدي بن بركة وتجهيزه بعد أن ظل مغلقا لعقد ونصف ووضعه رهن إشارة عدد من طالبات وطلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي لكل من مركز المهدي بن بركة ومركز المغرب العربي على أن تشمل خدماته مستقبلا أكبر عدد ممكن من هؤلاء.مع العلم أن هذه المبادرة أي تخصيص القسم الداخلي بالكامل لطالبات وطلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي تعتبر أول تجربة على المستوى الوطني نتمنى أن تعمم على باقي الجهات والمراكز



وبمناسبة الافتتاح الرسمي ،قامت طالبات السنة الأولى من شعبة تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الأنشطة المهنية التطبيقية (APA) بتنظيم حفل رفيع المستوى تحت شعار « لنفتخر بتنوع هويتنا » تم خلاله استحضار التنوع الثقافي لنزلاء القسم الداخلي القادمون من مختلف مناطق الوطن(الجنوب الشرقي، الشمال، الأطلس ,,,) من خلال عرض للأزياء ولوحات فولكلورية بديعة (علق أحد الضيوف على حفل الافتتاح بقوله:هاذ الافتتاح احسن من الافتتاح اديال الشأن ….)



أمسية فرح تضاف إلى الأوقات الرائعة التي قضيتها بهذه المؤسسة التي سكنت وجداني