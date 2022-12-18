اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

يوم 30 نونبر 2022

اعتماد ما يعادل 755 مليون الدرهم

لقطاعي الماء والتطهير السائل للفترة 2023-2027

انعقدت يوم 30 نونبر 2022 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد الذي كلف السيد الكاتب العام لعمالة وجدة انكاد بتسيير أشغال هذا الاجتماع الّذي خصص للدراسة والمصادقة على ميزانية الوكالة برسم سنة 2023 ومخطط التنمية 2023-2027.

و في هذا الإطار قدمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة لأعضاء المجلس الإداري عرضا مفصلا حول ميزانيتي الاستثمار و الاستغلال برسم سنة 2023، حيث بلغ مجموع الالتزامات التي رصدتها الوكالة برسم سنة 2023 مبلغ 124 مليون درهم (54 مليون درهم تهم قطاع الماء, 70 مليون درهم لقطاع التطهير السائل) أما بالنسبة للأداءات فيرتقب أن تصل ل 152 مليون درهم (85 مليون درهم تهم قطاع الماء, 67 مليون درهم لقطاع تطهير السائل), وكذا ميزانية المخطط الاستراتيجي 2023-2027 التي تقدر ب 755 مليون درهم كما تدارس المجلس الإداري مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخد بمساهمة مجموعة من الشركاء من أجل تعبئة الموارد المائية الضرورية على مستوى المدينة لضمان التزويد بالماء في ظروف حسنة.

وقد أعرب أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهم وافتخارهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين خصوصا انخراطها التام في منظومة الجودة عبر عصرنة ورقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي. كما أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لنسبة انجاز الاستثمارات المبرمجة خلال سنة 2022 والتي من المرتقب ان تصل الى 76%، حيث تميزت هذه السنة بمواصلة انجاز المشاريع التي تهدف الى مواكبة الوكالة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه مدينة وجدة خصوصا في المحور المتعلق بالبنية التحتية والمحافظة على البيئة والانخراط في التنمية المستدامة ومعالجة المياه العادمة. هذه الإنجازات كان لها أثر إيجابي على ظروف توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة وضمان استمرارية التوزيع في ظروف جيدة من الصبيب والضغط وتحسين قدرة التخزين ومردودية الشبكة، كما مكنت من تحسين أداء شبكة التطهير السائل والمحافظة على البيئة.

بعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على ميزانية الوكالة برسم سنة 2023 ومخطط التنمية 2023-2027.

في نهاية هذا الاجتماع هنأ السيد الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للوكالة السيدة المدير العام وجميع أطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطن الوجدي. كما نوهت السيدة المدير العام بانخراط ساكنة مدينة وجدة في هذه المشاريع الواعدة كشريك مواكب لنسق التجويد، مع التفهم الكامل والشامل لسيرورة الأشغال والمشروع بالدعم والمشاركة والتعاون.

وفي ختام هذا الاجتماع رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.