الصحف العالمية تشيد بمستوى المنتخب المغربي بقطر …

عبد القادر البدوي

رغم عدم تمكنه من اقتناص بطاقة الترشح للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب الخسارة أمام فرنسا بهدفين لصفر، فإن المنتخب المغربي تلقى إشادة جميع وسائل الإعلام العالمية، وكان منتخب المغرب، قاب قوسين او أدني كأول منتخب عربي وإفريقي ان يصل للدور قبل النهائي في كأس العالم، والصعود للمباراة النهائية في البطولة…

وكتبت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن حلم منتخب المغرب بالتتويج بكأس العالم انتهى، رغم المحاولات الشجاعة التي قام بها نجومه للفوز على حامل اللقب، وأوضحت الصحيفة أن المنتخب الوطني المغربي فرض قوته في معظم فترات اللقاء، فيما عانى المنتخب الفرنسي الامرين طيلة اشواط اللقاء، ولم تبلغ نسبة استحواذ نجومه على الكرة خلال اللقاء سوى 39% فقط.

ووصفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية المنتخب المغربي بالشجاع، مشيرة إلى أن نجوم منتخب (أسود الأطلس)، كسروا خطة المدرب الفرنسي (ديشان) ولم يمنحوا الفرصة للاعبي المنتخب الفرنسي بالظهور بمستواهم المعتاد…

وفي تقرير لها عن اللقاء الذي جمع المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي أوضحت قناة (سكاي سبور) ان الفريق المغربي لم يتأثر بالمرة بالهدف المبكر المسجل عليه مند الدقيقة الخامسة، عن طريق ثيو هيرنانديز، بل قاوم بقوة بفضل نجومه ببسالة، بالرغم من التغييرات الاضطرارية التي أقدم عليها المدرب وليد الركراكي.

بدورها، نوهت صحيفة (كورييري ديلا سبورت) الإيطالية، بالمدرب وليد الركراكي، الذي أصبح بطل رحلة مثيرة وغير متوقعة، لكنه وصل إلى هدف تاريخي ببلوغ المربع الذهبي.

في المقابل، عنونت صحيفة (لاغازيتا ديللو سبورت) الإيطالية على موقعها الإلكتروني الرسمي: فرنسا في النهائي لكن التصفيق والتحية يذهبان للمغرب.

وتطرقت صحيفة (ماركا) الإسبانية للحديث عن الأجواء الملغومة التي دار فيها اللقاء، وذكرت بإيماءات المدرب المغربي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة….

و موازاة مع ذلك علقت المجلة الامريكة العريقة ذات الصيت الواسع ّ نيويورك تايمز » The New York Times التي انشات منذ 1851، بانه أياً كانت القصة التي سوف تتحول إلى مصير بطريقة ما فإن كاس العالم، – حتى لو فازت به الارجنتين او فرنسا – كان بأحقية المنتخب المغربي الذي تمكن من التفوق على منتخبات كبرى، قبل أن ينهزم انهزاما غامضاً، أمام منتخب فرنسا في نصف النهائي، بعد مباراة قوية، سيطر خلالها على الفريق الخصم، ولم تحتسب له ضربتي جزاء واضحتين …

وفي موضوع دي صلة، ينتظر ان يكون المنتخب الوطني على موعد يوم الاثنين 19 دجنبر 2022، باستقبال شعبي، انطلاقا من مطار الرباط – سلا، على طول الطريق المؤدية الى القصر الملكي بالرباط، حيث سيتم استقبال الأسود رفقة طاقم الجامعة الملكية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع والأطر المرافقة، من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وستقام مأدبة عشاء فخرية على شرف اللاعبين ثم يتفضل الملك محمد السادس فيوشح صدور عناصر المنتخب الوطني بأوسمة ملكي.