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لماذا نحن أسودا فقط في الكرة ؟

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 . تيعلاتي فرجي

لماذا لا نكون أسودا في التعليم و الصحة و التشغيل ؟
لماذا نبحث عن الكفاءات في المنتخب و لا نبحث عنها في الحكومة حيث لا يكون الإستوزار خاضعا للإنتماء السياسي ؟
ماذا لو كان حكامنا على شاكلة فريقنا الوطني في مونديال قطر؟ فتية المونديال أعطوا للجميع درسا في التفاني والصدق وصفاء السريرة…حملوا على عاتقهم مهمة محددة، وها هم ينفذونها بالنقطة والفاصلة…لا أتصور أن مغربيا واحدا لم ينتش بانتصارنا على إسبانيا …وعلى البرتغال … حتى الفاسدون، ، لوبيات نهب المال العام ، لوبيات نهب ارزاق البلاد والعباد ، المصادرون لحقوق وأرزاق الناس، ينتشون بانتصارات فئة من الشباب الذين وضعوا نصب اعينهم التضحية من اجل اسعاد الوطن والمواطنين … ان لوبيات الفساد في بلدنا سيدركون بحسرة عاجلا ام آجلا سينتهي بهم ان يصبحوا منبوذين من طرف الكل ….. ولهذا لا نريد منهم أن يكون قلبهم مع الفريق الوطني…وافعالهم وقراراتهم ضد المواطنين المغلوبين على امرهم …نريد من كل الانتهازيين ان يراجعوا انفسهم بعد المونديال، وأن يكونوا مع المغرب والمغاربة أولا وأخيرا، تماما كما هي قلوب فتية المونديال

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