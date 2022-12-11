السبت 10 دجنبر، 2022

مونديال قطر 2022 (ربع النهاية): المغرب يحجز مقعده في المربع الذهبي بفوزه على البرتغال 1-0

حجز المغرب مقعده في الدور ماقبل النهائي من مونديال قطر 2022، عقب فوزه على البرتغال بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم السبت، على أرضية ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وسجل هدف المنتخب المغربي المهاجم يوسف النصيري في الدقيقة 42.

ويلتقي المنتخب المغربي في نصف النهاية على ملعب (خليفة الدولي)، يوم الأربعاء القادم، مع الفائز من مباراة إنجلترا وفرنسا.

و.م.ع – 10 ديسمبر2022