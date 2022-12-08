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وجدة: لص الهواتف – المحترف- في قبضة الامن…!!

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عبد القادر البدوي
تمكنت عناصر فرقة الشرطة السياحية بمدينة وجدة، من توقيف لص محترف، شكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة.
وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية البحث المكثف الذي باشرته مصالح الأمن عقب تسجيل مجموعة من السرقات عن طريق الولوج الى مكاتب المؤسسات العمومية والخاصة، نهارا وليلا من قبيل الأبناك والفنادق والمطاعم، قبل أن تكشف التحريات عن ضلوع المعني بالأمر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية متلبسا، بعدما باغتته فرقة الشرطة السياحية وهو يلج باب سوق القدس …. ومكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة المتحصلة من عمليات السرقات التي نفذها المعني بالأمر.
وحسب مصادر مطلعة، فقد استغل اللص المحترف، انشغال المواطنين باحتفالات انتصار الفريق الوطني بقطر، وقام بالسطو على مجموعة من الهواتف بطريقة احترافية… وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
هذا، وثمن المواطنون المجهودات الأمنية المكثفة والمتواصلة، التي تبدلها المصالح الأمنية، علما انه اعتمادا على وسائل تقنية وعلمية، فقد تمكن مجموعة من المواطنين، ممن تعرضوا للسرقة من استرجاع هواتفهم في ظرف قياسي…

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