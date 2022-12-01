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المنتخب الوطني..عندما تهب ريح المواطنة على الجميع

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الكاتب: منير الحردول


النجاحات والانجازات، هي المسار الصحيح والفعال في تنمية وترسيخ الروح الوطنية للشعوب..الانجازات في كل شيء..فهاهي كرة القدم، والفوز والقتالية، وفرحة الجماهير، وخروجهم للشارع، انجازات تنعش الأمل في غد جميل، جميل في ترسيخ قيم المحبة والتعاضد والتعاون وغير ذلك..فهكذا هي التربية على المواطنة، تربية تراعي النجاح، وتدعم من له رغبة في النجاح، وتشجع من فشل لكي ينجح..فذاك هو النجاح الجماعي الذي يتوخى تحقيق الانجازات، ببصمة جماعية، عنوانها، الكل يساهم في البناء بحسب موقعه وبدون مزايدات أو انحرافات..

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