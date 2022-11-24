خرجنا باقل الاضرار ولم ننهزم في مقابلة غلب عليها التكافؤ رغم تفوق الكروات في وسط الميدان حققنا نتيجة احسن من الخسارة 

مختاري هشام

الغريب في الامر ان الشارع المغربي الرياضي ادرك انه يلعب ضد وصيف البطل بعد مرور خمس واربعين دقيقة من الشوط الاول وهناك من ادركها بعد نهاية المقابلة علما ان القرعة لعبت مند زمن بعيد .هذا ليس بتحليل وانما هو تبرير لماذا



قبل المقابلة كان هناك افراط في التفاؤل والعاطفة وتمجيد للنخبة وما ان بدات الكرة في الدوران واستعصت المقابلة وبدا الانتصار بعيدا غلبت لغة الواقع او بالاحرى فرض الامر الواقع نفسه لقد لعبنا امام فريق قوي بل وصيف البطل تبرير لعدم الفوز الذي كان في جيب الاغلبية

رجوعا الى مجريات المقابلة فكنا متكافءين مع وصيف البطل واحترمناهم الى ابعد الحدود وكانو اقرب للفوز ونحن اقرب للخسارة ولم نفعل اي شيء نستحق عليه الفوز

بعد هدوء الاعصاب اذا قارنا الفريقين فالكروات يفوقوننا بمودريش وكوفاسيتش بدرجة اقل والاخرون هم بنفس مستوانا او نتفوق عليهم ولكن نحن لدينا حكيمي الذي برهن على مستوى الكبار ومرابط هجومهم مثل هجومنا لا يقلق .

نجمهم مودريتش فعل كل شي من دفاع وهجوم وخشونة وكرات عرضية نارية كادت احداها تدخل بمساعدة النصيري

نحن نجمنا الاول زياش لم اجد ولا حاجة اجابية غير انه كان حاضر في غلق المسافات دون قطع ولاكرة في الشق الهجومي ولاشيء بإستثناء تمريرة لنصبري لم يصلها

لعبنا بشكل جد جيد دفاعيا وفي غلق المساحات ولكن في الشق الهجومي من اعتمدنا عليهم لم يقدموا اي شيء زياش نصيري بوفال وبدرجة اقل اوناحي في المساندة الهجومية اعتقد ان منظومة 4/4/2

فيها توازن بين الهجوم والدفاع ونستطيع بها خلق فرص هجومية

بالدفاع المعتاد والوسط

أملاح صبيري اوناح

مرابط

الهجوم

النصيري و بوفال كتسعة ونص اوبيفو لان خطورته في الوسط وقرب المربع من شانها ان تربك الخصوم ونربح بها ضربات اخطاء قريبه من مرمى المنافس

اتمنى ان يبقى وصيف البطل هو نفسه ضد بلجيكا وكندا انا في اعتقادي الشخصي اننا من كثرة احترامنا للكروات تقوو و تغولو علينا علما انهم يلعبون برتم جد بطيء نعم بطيء لهذا صعبت عليه مباغتة الدفاع

احسن حاجة عدم الخسارة نتيجة ايجابية تبقي على حظوظنا قائمة شريطة تصحيح تقني وذهني….