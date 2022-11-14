الجسم الإعلامي بالناظور يعزز صفوف النقابة الوطنية للصحافة المغربية.. ورمسيس بولعيون منسقا إقليميا..

بحضور كل المواقع الالكترونية، والجرائد الورقية وصحافيات وصحافيين يمثلون وسائل إعلام مختلفة بإقليمي الناظور والدريوش، جرى، بعد زوال يومه الأحد 12 نونبر الجاري، تأسيس لجنة نقابية مفوضة تابعة للفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة، انتخب رمسيس بولعيون منسقا إقليميا لها

الجمع العام التأسيسي، الذي حضره رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير خشيشين، ورئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مصطفى قشنني، عرف نقاشا جادا ومسؤولا حول وضعية المهنة بالإقليم، وضرورة تمكين الإعلاميين بالاقليم من حقهم في التكوين والتنظيم وكذا مواكبة المقاولات الإعلامية التي تشتغل في صمت في ظل غياب الدعم الذي يستحقه الاعلام الجهوي

وركز العرض الذي قدمه رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أهمية تأسيس هذه اللجنة المفوضة التي كانت مطلبا للمهنيين بالإقليم، مؤكدا أنها ستكون آلية للدفاع والترافع عن المهنة والمهنيين، وتخليصها من جملة من المشاكل المتعلقة بوضعية الصحفيين المهنيين وكذا التطفل الذي أصبح يؤثر سلبا على مسار المهنة

وقدم اخشيشن، جملة من الشروط التنظيمية التي تؤطر عمل هذه اللجنة، معتبرا أن حماس المهنيين داخل الإقليم سينقلهم بسرعة لتأسيس فرع للنقابة في أقرب وقت.

وأسهب رئيس المجلس الوطني مطولا في الحديث عن أخلاقيات المهنة وضرورة تمسك الصحافيات والصحافيين بها لكي يشرفوا الانتماء لهذه المهنة، وحثهم على التحلي بالمسؤولية في ممارسة عملهم، باعتبار هذه الأسس الطريق الأقصر لمحاربة التفاهة و الأخبار الكاذبة، والمساهمة في خلق بيئة مهنية نظيفة.

وفي جو حماسي تم التوافق على تشكيلة اللجنة المفوضة التي تضم كل من:

رمسيس بولعيون : منسقا

وتم انتخاب، كل من ميمون عزو، محمد زريوح، زكرياء بوعبد السلام، و فاطمة اليوسفي؛ أعضاء في اللجنة المفوضة.

كما تم تكليف كل من، مراد هربال بلجنة التكوين، وعلي كراجي بلجنة الشؤون الاجتماعية، وعماد شحتان بلجنة الشباب.