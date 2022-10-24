وجدة : حريق مهول بالحي الصناعي بوجدة وخسائر مادية كبيرة

شب مساء يومه الأثنين 24 اكتوبر الحالي 2022 حوالي السابعة والنصف حريق مهول باحدى الوحدات الصناعية بالحي الصناعي بوجدة المتخصصة في تصنيع مواد البناء …فرغم ان الخسائر المادية كانت كبيرة ….الا انه لم تسجل ـ لحسن الحظ ـ اية خسائر بشرية لأن العمال كانوا قد غادروا المصنع على الساعة السادسة والنصف …

فلولا التدخل السريع لرجال المطافيء لكانت الكارثة ثقيلة خصوصا امام الرياح التي تعرفها مدينة وجدة هذه الأيام والتي كادت ان تدفع بالنيران الى المصانع المجاورة …