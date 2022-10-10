Home»Débats»النظام العسكري الجزائري في ورطة خطيرة بين روسيا وأوكرانيا وعصابة البوليساريوVIDEODébats/International/Nationalالنظام العسكري الجزائري في ورطة خطيرة بين روسيا وأوكرانيا وعصابة البوليساريوVIDEO2022-10-10/ 10/10/2022/0/ 890SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي النظام العسكري الجزائري في ورطة خطيرة بين روسيا وأوكرانيا وعصابة البوليساريوVIDEO Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع ثمن الصلححفيظ دراجي والذئب « هملاج »فجيج: السيد وزير الفلاحة…انتظاراتنا كانت اكبر من ذلك بكثير.L’Algérie et la Tunisie, histoire de gifles
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