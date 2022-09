L’Algérie et la Tunisie, histoire de gifles

Tayeb Zaid



L’Algérie et la Tunisie se partagent à parts égales le malheur et la ruine qui frappent l’Afrique et le monde arabe. Ce sont deux pays à nom et à géographie prédestinés dans la provocation et la propagation du mal à l’intérieur et au-delà de leurs frontières. L’histoire garde dans ses annales de ces deux tristes pays deux tristes catastrophes dont ils ont été les auteurs directs et dont l’Afrique et certains pays arabes portent encore les cicatrices.

Pour rappel :

-En 1827, Le dey d’Alger gifle le consul de France avec son éventail, ce qui a conduit à la colonisation de l’Algérie trois ans plus tard et par la suite de l’ensemble des pays africains par d’autres pays d’Europe.

-En 2011, un agent d’autorité tunisien gifle un marchand ambulant. C’est l’étincelle qui a mis le feu à la poudrière. Combien de présidents ont été déchus et de pays ont sombrés dans le chaos ? La Tunisie de Benali, la Lybie de Kadhafi, l’Egypte de Moubarak, le Yémen de Salah et la Syrie de Bechar souffrent jusqu’à ce jour d’hui de ce qu’il est improprement appelé le printemps arabe.

Il avait fallu une gifle pour que la France et d’autres pays d’Europe colonisent l’Algérie et la plupart des pays arabes et africains. Il a fallu une autre gifle pour que cinq présidents soient déchus de leur trône, leurs pays détruits et le sang de leurs citoyens versé à flot. Que reste-t-il de ces pays ? Rien qui puisse être considéré comme une liberté, un affranchissement d’une longue période d’occupation, de colonisation, de soumission ou une délivrance de régimes dictatoriaux, totalitaires, despotiques. Les pays d’Afrique se trouvent toujours sous le poids d’une aliénation culturelle, économique, sociales, politique. Les pays arabes dont le souffle des révoltes a balayé les régimes qui avaient gouverné avec des mains de fer pendant des décennies ne se relèveront peut-être jamais de leur chute. Il est vrai que les pays africains ne sont plus occupés ‘’physiquement’’, mais il n’en est pas moins vrai qu’ils le sont dans les faits. Il est vrai également que les pays arabes dont je viens juste de citer les noms se sont défaits de leurs dictateurs mais il n’en est pas moins vrai que d’autres bourreaux, pires encore que ceux qui ont été déchus, ont pris la place des premiers, avec en plus des pays ravagés, saccagés, rasés, ruinés.

C’est donc à cause de deux gifles que le malheur a frappé et s’est installé en Algérie et en Tunisie et c’est encore à cause d’elles qu’il a été exporté vers les pays africains et arabes. Sans ces deux pays, l’Afrique n’aurait jamais été colonisée et réduite à l’esclavage et le vent du chaos et de l’anarchie n’aurait jamais soufflé sur les pays arabes.

A présent, il n’est de secret pour personne que l’Algérie mobilise tout son potentiel économique, politique et militaire pour nuire aux intérêts du Maroc. Elle héberge depuis un demi-siècle sur son sol ce qu’elle appelle le Polisario à qui elle offre une bonne partie d’un territoire spolié au Maroc sur lequel elle a constitué un soi-disant Etat fantoche qu’elle nourrit, arme et dresse contre le Maroc. Elle rompt ses relations diplomatiques et ferme ses frontières terrestres avec le Maroc pour l’isoler, le cerner et l’affaiblir. Elle ferme son espace aérien à ses avions pour les obliger à faire de longs détours et par conséquent à consommer plus.

Ainsi en est-il de l’éléphant. Qu’en est-il de la fourmi ?

La Tunisie, elle, avec son nouveau président et sa nouvelle constitution- les dictateurs, il est vrai, une fois en place modifient les textes de la constitution pour les réajuster à leur mesure- et contre toute attente, vient de recevoir sans raison nécessaire, le chef du Polisario comme un chef d’Etat. Un acte d’hostilité gratuit contre le Maroc dans l’atteinte à son intégrité territoriale.

Résumons-nous : L’Algérie et la Tunisie sont les responsables effectifs et directs du malheur qui a frappé l’Afrique et certains pays arabes. Au lieu de faire acte de remords de ce qu’ils ont fait de mal et de l’avoir exporté vers d’autres pays, elles continuent à nuire à leurs voisins les plus proches.

