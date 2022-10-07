الأستاذ خالد سلي مدير المهرجان المغاربي للفيلم : المهرجان اصبح الآن من بين اكبر المهرجانات السينمائية في العالم VIDEO

قدوري الحسين



في حوار اجرته الجريدة الالكترونية وجدة سيتي مع الاستاذ خالد سلي مدير المهرجان المغاربي للفيلم ، اعتبر هذا الأخير ان مدينة وجدة ستعرف خلال هذا الأسبوع حدثا سينمائيا دوليا مهما ، يتمثل في النسخة الحادية عشرة للمهرجان المغاربي للفيلم المنظم بمدينة زيري بن عطية من 07 الى 12 من اكتوبر الحالي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة

وبالاضافة الى عرض العديد من الافلام المهمة ، تتميز النسخة الحادية عشرة هذه السنة بالعديد من الانشطة الفنية ، والورشات المتخصصة في مجال السينما والتمثيل والتصوير تؤطرها كفاءات وطنية ودولية مشهورة …

كما تحدث الاساذ خالد سلي للجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » عن مواضيع مهمة تهم مدينة وجدة مرتبطة بمجال السينما والتمثيل ، بما في ذلك اشكالية هدم جل دور السينما بوجدة ، وما هو البديل المطروح حاليا ؟

نتابع الحوار مع مدير مهرجان الفيلم المغاربي …لمعرفة كل التفاصيل ….

كل التوفيق لهذا العرس الفني الكبير ، مع متمنياتنا له بالعمر الطويل