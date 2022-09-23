الطالب المغربي ابراهيم سعدون الأسير المغربي المحكوم بالاعدام في أوكرانيا يصل إلى الرياض

الرياض (أخبار الآن)



الرياض ساهمت في نجاح اتفاقية تبادل الأسرى بين كييف وموسكو

سعدون كان محكوم عليه بالإعدام في روسيا

وصل مساء الأربعاء، على متن طائرة خاصة، الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم عليه بالإعدام من طرف سلطات دونيتسك الانفصالية بأوكرانيا، إلى الرياض.

وساهمت وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إنقاذ حياة المغربي “إبراهيم سعدون” والمحكوم عليه بالإعدام في الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث وصل أرض المملكة ضمن الأسرى العشرة المُفرج عنهم.

وصول إبراهيم سعدون الأسير المغربي في أوكرانيا إلى الرياضالأسير المغربي إبراهيم سعدون ( تويتر)

ووثقت مقاطع فيديو وصول لحظة وصول الطالب المغربي إبراهيم سعدون إلى الرياض مساء الأربعاء

هذا وقد أعلنت كييف أنّها تبادلت مع موسكو عدداً قياسياً من أسرى الحرب بلغ 215 عسكرياً، بينهم قادة في كتيبة آزوفستال التي أصبحت أحد رموز مقاومة الغزو الروسي.