Les troisième et quatrième sexes dans la grammaire française

Il y a un certain temps, l’occident laïc et areligieux, nous a imposé, sous peine d’être traités de négationnistes et poursuivis par sa justice, l’existence d’un holocauste qu’il a lui-même pratiqué contre ce qu’il a dit les ‘’Juifs’’. A présent, Ils veulent nous faire admettre l’existence d’un troisième sexe. Je ne parlerai dans mon article ni de l’holocauste ni du troisième sexe comme produit.

Le troisième sexe – pour être moins agressif et par conséquent moins obscène, je me dois d’éviter d’employer les termes homosexuels, travestis, transgenres- comme l’occident veut nous l’imposer comme sexe à part, n’est en fin de compte qu’un ‘’asexe’’ ou un sexe intermédiaire entre le masculin et le féminin, sans être ni l’un ni l’autre. C’est un produit de la société immorale occidentale, tout d’ailleurs comme l’holocauste.

Comme je l’ai laissé entendre ci-haut, mon article traitera l’aspect grammatical d’un phénomène nouvellement introduit dans la société mais également dans le dictionnaire, comme si le dictionnaire et la société manquaient de ces perversités.

La langue anglaise dispose, je crois, de trois pronoms personnels sujets : he (pour le masculin sigulier), she (pour le féminin singulier) et ‘’it’’ pour le neutre singulier ou l’asexué. La langue française, quant à elle, elle ne dispose que de deux pronoms personnels sujets ‘’il, ils’’ pour le masculin singulier et pluriel et ‘’elle, elles’’ pour le féminin singulier et pluriel. Ces pronoms dits fautivement personnels peuvent aussi bien désigner des êtres humains, des animaux, des choses ou des concepts. L’introduction d’un troisième sexe dans le lexique français peut engendrer des problèmes relatifs à la syntaxe que les grammairiens doivent essayer de résoudre comme ils ont, il y a quelques années introduit quelques réformes à l’orthographe grammaticale et d’usage.

En français, ‘’il’’ et ‘’ils’’, sont des pronoms masculins singulier et pluriel et ‘’elle’’ et ‘’elles’’ des pronoms féminins singulier et pluriel. Ils renvoient à des genres différents pour déterminer des sexes différents, masculin ou féminin, aussi bien humain que non humain. Comme il n’y que deux sexes, il n’y a que deux genres, féminin et masculin. Or donc, comme un nouveau genre vient d’être introduit dans la grammaire française, il doit être distingué des deux autres existants, le masculin et le féminin, tout comme l’anglais qui distingue le féminin et le masculin humains (he et she) du non humain (it). Il doit être de même pour la langue française qui doit ajouter un autre pronom pour désigner un genre qui n’est ni féminin ni masculin, un genre entre le premier et le second.

Cependant, avant d’être un transgenre, il/elle était un genre, il/elle avait un sexe, masculin ou féminin. Comme il n’y a que deux sexes, le transgenre était soit ‘’il’’ soit ‘’elle. Or avant d’être un ‘’elle’’, il était un ‘’il’’ ou avant d’être un ’’il’’, elle était une ‘’elle’’. La grammaire française aurait dû prendre la chose au sérieux pour entreprendre une réforme de sa syntaxe. Au lieu d’avoir deux pronoms personnels sujets pour désigner le masculin et le féminin ‘’il-ils/elle-elles’’, il conviendrait d’ajouter deux autres pronoms personnels sujets pour désigner des personnes intermédiaires entre ‘’il-ils’’ et ‘’elle-elles’’. Comme par exemple ‘’ile-iles’’ pour désigner un transgenre qui aurait troqué son genre féminin pour un genre masculin ou encore ‘’el-els’’ pour désigner un transgenre qui serait passé du masculin au féminin.

En conclusion, la langue française disposerait de quatre pronoms personnels sujets :

-Il-ils : pronom personnels sujet masculin singulier et pluriel.

-Elle-elles : pronom personnel sujet féminin singulier et pluriel

-Ile-iles : pronom personnel transgenre sujet à dominante (ou d’apparence) masculine singulier et pluriel.

-el-eles : pronom personnel sujet transgenre sujet à dominante (ou d’apparence) féminine singulier et pluriel.

Toutefois, il reste à la France les titres de civilité autres que’’ monsieur et madame’’ pour désigner les deux transgenres qu’elle a produits.

