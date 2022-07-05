ميزة لأكثر من نصف المترشحين و 76,39% نسبة النجاح: حصيلة الامتحان الوطني الموحد بجهة الشرق

— الدورة العادية -يونيو 2022

تعلن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق أن مجموع الناجحين في امتحانات البكالوريا برسم الدورة العادية 2022 قد بلغ 15812 تلميذة وتلميذا، منهم 2447 من المترشحات والمترشحين الأحرار و19 مترشحة ومترشحا في وضعية إعاقة، كما بلغت نسبة النجاح 76,39% من مجموع المترشحات والمترشحين الممدرسين، علما أن نسبة نجاح الإناث من مجموع الممدرسين قد بلغت 80,18%، في حين بلغت هذه النسبة 71,44% بالنسبة للذكور الممدرسين.

وبلغ عدد الحاصلين على الميزة من مجموع المترشحين الممدرسين 8696 بنسبة 54,99% من مجموع الناجحين، منهم 813 حصلوا على ميزة حسن جدا، 2319 على ميزة حسن، 5564 على ميزة مستحسن.

وتجدر الإشارة إلى أن أعلى معدل عام سجل بجهة الشرق هو 19,21 حصلت عليه التلميذة لهراوي منار من المديرية الإقليمية لوجدة أنجاد، شعبة العلوم الفيزيائية -خيار فرنسية.

وبخصوص نسب النجاح بالنسبة للممدرسين حسب الأقطاب والشعب، فقد بلغت 70,48% بالنسبة لقطب الشعب العلمية والتقنية والبكالوريا المهنية، في حين بلغت هذه النسبة 86,08% بالنسبة لقطب الشعب الأدبية والتعليم الأصيل، وفيما يتعلق بالمسالك الدولية للبكالوريا المغربية فقد بلغت نسبة النجاح بجهة الشرق 76,86%.

وسيجتاز الدورة الاستدراكية التي ستجرى أيام 15 و16 و18 و19 يوليوز 2022 بالنسبة لجميع الشعب، ما مجموعه 8707 مترشحة ومترشحا، علما أن الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار ستجرى يومي 13 و14 يوليوز 2022 بالنسبة لجميع الشعب.

وإذ تشيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق بما أبان عنه نساء ورجال التربية والتكوين، على اختلاف مجالات تدخلهم من حزم ويقظة ضمانا لمبادئ النزاهة والمصداقية وتكافؤ الفرص ومن انخراط مسؤول في تطبيق التدابير والمساطر الجاري بها العمل. وبما أبان عنه المترشحات والمترشحون من جدية وانضباط. وأسرهم من مواكبة ودعم في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا. فإنها تعبر عن تثمينها الكبير لجهود السلطات العمومية والترابية وعلى رأسهم السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسادة عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة والهيئات المنتخبة والمصالح اللاممركزة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وكذا جميع الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان إجراء هذا الاستحقاق في أحسن الظروف. كما تنوه وبحرارة بمساهمة كل شركاء المدرسة المغربية وكل مكونات المشهد الإعلامي في مواكبة وإنجاح هذه المحطة. وتهنئ التلميذات والتلاميذ الذين تمكنوا من اجتياز الامتحان الوطني الموحد بنجاح، وتدعو الجميع إلى مواصلة الجهود من أجل إنجاح محطة الدورة الاستدراكية القادمة.

مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري. وجدة، في فاتح يوليوز 2022