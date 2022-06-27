البكالوريا..وأحاطت القطط بالنمرة

رمضان مصباح الإدريسي



فتنة « البيغ داتا« :

« الميخالا » فئة من بؤساء المدن ،تبحث عن رزقها في النفايات المنزلية ،بزوايا الأزقة وأبواب العمارات..المفرد المنحوت في اللسان الشعبي الغرباوي :ميخال؛والمصدر التميخيل.ولهذه الفئة أسماء أخرى حسب الشائع في كل مدينة: »التبوعير » مثلا.

« الله يحْسن عون كل واحد ».

مناسبة هذا الكلام ما شعرت به هذا الصباح وأنا أتصفح معروضات الفيسبوك ،من شتى الأصناف والألوان ؛خصوصا هذا « التيك توك » الذي يداهمك حيثما وليت وجهك .

شعرت، من كثرة الرداءة ،الملوثة للعين والأذن ،وكأنني هذا « الميخال » الباحث في القمامة عن كل ما يبدو له بقيمة ما.

أفتح أم لا أفتح؟ في العجلة ندامة وفي التأني السلامة..

هل أنصرف عن هذا ،طاهر الذيل نقي الأذن مرتاح العين ،أم أقتحم فقد تكون في المزبلة جوهرة ما متخفية؟

والله إنها فتنة كبرى، وحيرة لي في سني هذا ؛فكيف الحال بأطفالنا ومراهقينا وشبابنا؟

أشعر بأسى لغوي ثقيل ؛إذ انهارت كل الضوابط ،وسفح دم كل القواعد؛فعلي ألا أقرأ إلا مصححا ،كي لا تصيب ذهني و لساني عدوى اللحن اللغوي، والخطأ البين ،وحتى العطب الإملائي والصرفي.

علي بحمامات لغوية أجدها في أمهات الفصيح القديمة،عساني أسلم؛لكن هل الوصفة في متناول الجميع؟

وماذا عن أطفالنا وشبابنا الذين يجهلون أصلا وجود صحيح اللفظ ،ليحكموه في السقيم مُقومين .

« الميخال » يعرف ما يروج في السوق ،بقيمة ما ،فيتخطفه ويضعه جانبا ؛فكيف بالميخال الفيسبوكي الغِرِّ ؛الذي لا يعرف كيف يستصفي الصحيح من الزائف ،والصادق من الكاذب..؟

اتْميخيل واتْميخيل،نفاياتي وفيسبوكي ؛فاعرف كيف تُميْخِل..

هل لاحظتم كيف أصابتني العدوى ؟

في الحديقة أعشاب ضارة:

ورغم كل هذه الفتنة الفيسبوكية ،وأخواتها ؛وهي تتلبسنا في كل يقظتنا ،إن لم يكن حتى نومنا؛لا نجد في برامجنا التعليمية ،خصوصا الموجهة للأطفال والمراهقين ،بالمدارس والثانويات الإعدادية،مادة « تمنيعية » تشتغل على وسائل التواصل الحديثة ،وقد غدت كما يعلم الجميع أوكسجينا آخر لا غنى عنه.

كيف نجترح من الزمن المعرفي المدرسي ،حيزا نسبح فيه مع التلميذ في هذا المحيط الشاسع الذي تشكله « البيغ داتا »؛حتى لا يشعر بنفسه وحيدا ،يغرق ويغرق كل يوم؟

تتسع برامجنا ومناهجنا للكثير من المعارف « اللايت » ،التي تبقى حبيسة جدران مؤسساتنا ،حينما يخوض خريجوها في دروب الحياة.

وبحدائقنا التربوية الكثير من الأعشاب الضارة ،بل المميتة أحيانا للعقل؛فكيف نواصل الإنفاق ، من المال العام، على كل هذا الذي سرعان ما تتخلص منه الأذهان ،بفعل دفق الحياة ودينامية التحول ؛ونغفل هندسة الثورة الرقمية ،تربويا وديداكتيكيا ،حتى نخرج فعلا الأجيال الحرة ،البناءة،الطموحة ؛التي تستحق عصرها،فاعلة فيه ..

هل هذا ممكن بما نجرجره معنا من أسمال معرفية،نُلبسها يافعات ويافعين ،تحيط بهم كل ألوان الحياة العصرية البهية؟

لا أحد ينكر أن أبطال الرداءة الرقمية التواصلية ،انتصروا على رجال التربية والتعليم،في تطويع هذه الوسائط لأغراضهم، التي لاعلاقة لها بدينامية التنمية ،ومسؤوليات الدولة والمؤسسات .

وقد بلغت الرداءة أوجها حينما اعتبرهم بعض المسؤولين ،صناعا للرأي وفاعلين فيه،يجب استقطابهم.

طيب اتركوا لهم الحبل على الغارب ؛وواصلوا إضعاف الخطاب المعرفي التربوي وتتفيه محتوياته ؛حتى لا يُخرج لنا غير هؤلاء المغاوير ،نُنصبهم –وقد نصبوا أنفسهم- أساتذة للأجيال.

البكالوريا في مزاد التتفيه:

رغم كونها النَّمِرة التعليمية الشرسة ،التي يحسب لها ألف حساب ،وتظل رهبتها حاضرة في الأذهان ،ذكرى لا تنسى ،مهما بلغ الإنسان ،بعدها،من مستوى وعمر؛رغم هذا الذي درجنا عليه جميعا ،أجيالا بعد أجيال؛أحاطت بها القطط هذا العام، قطط محسوبة على الإعلام وصناعة الرأي ،فناوشتها ونازعتها في هيبتها ،وجدية لحظتها ؛على لسان شرائح مستهترة من الممتحنين ،اختيروا احتيارا على ما يبدو.

فمن شاتم لأطقم الحراسة ،يريد « عين ميكة »،ليمارس الغش على هواه.

ومن مسبح بحمدها لتفهمها وتعاطفها ،وانصرافها عن سوق صكوك الامتحان المعروفة؛الورقية والرقمية.

ومن عاشقة ولهانة ،فتنها الأستاذ الحارس « يوسف » بجماله ،فمالت كل الميل عن ورقة الامتحان الى أوراق العشق والهيام؛ولو أعطيت سكينا وتفاحة لكررت حكاية نساء يوسف عليه السلام.

أما عن تقييم مستوى الأسئلة فحدث ولا حرج :رياضيات كأنها دبابات تطحن التلاميذ طحنا ؛وفيزياء لا قبل حتى لأنشتاين بها،ولو حضر لفر مذعورا من المغرب كله.

وما حكاية هذه السورة التي لا وجود لها في القرآن ،وهي موجودة ضمن امتحان التربية الإسلامية.

أما الاسبانية فأخطأت طريقها ،لأنها موجهة لساكنة مدريد.

وقس على مثل هذا العبث الذي لم يحصل أن أصاب بكالوريا نابوليون العابرة للقارات.

من وجه هذا الإعلام الأصفر إلى قتل هيبة شهادة رسمية تسلمها الدولة ؟

من جمع كل هذه القطط ،ووجهها صوب المتهورين والعابثين من التلاميذ فقط ؛في تجنب واضح للجادين ،حملة المشعل ،أمانة من أجيال وأجيال سبقت؟

هل ستتحرك النيابة العامة ،وقد اعترف البعض بالغش جهارا نهارا؟

هل ستنصف الأستاتذة الذين نهشتهم بعض الألسن بأقذع سباب؟

اذا لم تجتث هذه الظاهرة ،فسيصل اليوم الذي ستقتحم فيه مراكز الامتحانات ،على غرار ملاعب الكرة ؛لفرض واقع متوحش .

واذا لم نروض هذه الثورة الرقمية التي أطبقت علينا ،ونسخرها للبناء ؛ فستمارس الهدم على هواها ،في كل الخرائط.