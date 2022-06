La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité d’Oujda triplement certifié pour la quatrième année

Les efforts déployés par la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité d’Oujda (RADEEO) ont été couronnés le 12 juin 2022 par l’octroi pour la quatrième année de la triple certification suite à l’audit mené par l’institut marocain de normalisation « IMANOR » du 10 au 13 Mai 2022, cette certification concerne les normes suivantes :



– ISO 9001 version 2015 certifie la conformité de la RADEEO aux exigences normatives requises pour l’existence d’un système de management de la qualité ;

– ISO 14001 version 2015, certifie la conformité de la RADEEO aux normes internationales qui spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental ;

– ISO 45001 version 2018 certifiant la conformité de la RADEEO selon les exigences normatives relatives à un système de management de la santé et de la sécurité au travail ;

En 2022, la RADEEO a procédé à la migration de son système de management de santé et sécurité au travail, la norme OSHAS 18001 version 2007 pour s’adapter aux exigences de la nouvelle norme 45001 version, prouvant ainsi l’engagement continue de la Régie à la sécurité et santé de ses travailleurs.

Cette triple certification a permis à la RADEEO de consolider sa position comme la seule administration dans la Région de l’Oriental et la deuxième Régie au niveau national à être dotée d’un système de management intégré par la qualité, la sécurité et l’environnement conforme aux normes nationales et internationales.

Ces certifications sont le fruit des efforts continus déployés par la Direction Générale de la RADEEO et l’ensemble des collaborateurs de la Régie sous la tutelle de Monsieur le Wali de la Région de l’Oriental, président du Conseil d’administration de la Régie et leur très forte implication afin de poursuivre l’amélioration continue de la qualité des services rendus aux clients notamment la simplification des procédures administratives, la digitalisation des services de la régie, la généralisation de l’accès à l’eau potable et au service de gestion d’assainissement liquide, la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la ville d’Oujda, l’économie de la ressource en eau par l’amélioration du rendement, l’engagement vis à vis de l’environnement et la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité.