سوق الخميس بقبيلة أولاد أعمر سيدي لحسن…بين ماض زاهر …وحاضر الافلاس والخراب امام صمت كل المسؤولين

زروال زروال



سوق الخميس بقبيلة أولاد أعمر سيدي لحسن من منا لا يعرفه و لم يحكي له عنه آباؤه و أجداده ، رغم أنه لم يبق منه إلا الأطلال فقد كان ملتقى الشجعان و الأبطال فترة الإستعمار ، و له تاريخ عريق ، فيه كانت تقام مجالس الحل و العقد ، فيه كانت تحل كل الخلافات و النزاعات ، لم تكن القبيلة في حاجة إلى مراكز الشرطة و لا الدرك ، على أرضه الطيبة داس أجدادنا و من مقاهيه البسيطة المفروشة بالحصير تعالت ضحكاتهم النابعة من صفاء القلوب ، فيه عقد القران بين أمهاتنا و آبائنا ، سوق لنا فيه ذكريات جميلة ، من منا لا يتذكر ، البقال و العروسي و الشيخ الماحي و الفنتيح …. رحمهم الله

. بالأمس القريب كان السوق يبدأ مساء يوم الثلاثاء و يستمر إلى مساء يوم الخميس ، كان الناس يحجون إليه من كل فج عميق ، الحلايقية ، القمارة ، أصحاب الألعاب البهلوانية ، حمايدا موسى ، عيساوى ، الكشافة ، بائعي دواء الحشرات ، العطارة و التجار من كل مكان .

.. كان يمتلأ مساء الأربعاء و يوم الخميس عن آخره ، و يسمع ضجيجه من بعيد ، في الليل على أضواء القنديل و الشموع كانت تطهى ألذ الوجبات و تنبعث روائحها الشهية من كل مكان ، أما الآن فلم يبق من كل هذا إلا الذكريات و حكايات تروى و حنين و شوق إلى تلك الأيام ، لم تبق إلا أسوارا مهترئة تبكي على أيام الزمن الجميل ، دكاكين مقفلة تحمل أسماء أصحابها وافتهم المنية منذ زمن بعيد ، و يوم الخميس تجتمع فيه ثلة قليلة من شيوخ القبيلة معدودين على رؤوس الأصابع تجدهم يهرولون ، يتسابقون و يسرعون من أجل الرجوع إلى منازلهم و كأنهم يدفنون جثة في المقابر ، ما أن يصل منتصف النهار حتى يعود الحال إلى ما كان عليه ، كلاب جائعة تبحث عن ما تسد به رمقها ، و لا شيء غير ذلك ، كل واحد ذهب إلى حال سبيله .

إلى متى سيبقى سوق القبيلة على هذا الحال ؟؟؟؟؟



نحن من تخلينا عنه و غيرنا وجهتنا إلى أسواق أخرى ، نحن من ساهمنا في خرابه ، نحن من أجبرنا التجار على البحث عن أسواق أخرى ، كنا السبب في خرابه و ألقينا التهم على غيرنا ، لم يكن محقا من قال أن سوق لمريجة هو السبب و لا من قال عدم وجود طريق معبدة ، بل نحن من اوصلناه إلى ماهو عليه الآن ، لماذا لا نحاول إرجاع الحياة إليه كما اقترح بعض الإخوان ؟؟؟؟ لماذا لا نجعله وجهتنا المفضلة لاقتناء أغراضنا و تشجيع التجار الصغار للعودة إليه ؟؟؟؟

أنتظر إقتراحاتكم

.zeroual zeroual