قدماء استاذات واساتذة واداريي ثانوية عبد المومن يعيشون يوما ليس كباقي الأيام VIDEO

فرحة اللقاء …تجمع من جديد قدماء استاذات واساتذة وقدماء اداريي ثانوية عبد المومن في حفل ـ صلة الرحم ـ في نسخته الثانية



عاش قدماء استاذات واساتذة واداريي واداريات ثانوية عبد المومن ، وكذا قدماء تلاميذة الثانوية ، يوم الأحد 29 مايو 2022 يوما تاريخيا بامتياز ، حيث التأم شمل ازيد من 150 من الأساتذة والأستاذيات الذين مروا بثانوية عبد المومن واشتغلوا بها ، كأساتذة واداريين ، وبعدما فرقهم قدر التقاعد ، لعدة سنوات ، قرروا ان يجتمعوا سنويا في رحاب المؤسسة لصلة الرحم ، بتنظيم حفل غذاء يجمعهم لاسترجاع ذكرياتهم المشتركة خلال عقود من الزمن بهذه الثانوية العريقة ….

وحقق حفل ـ صلة الرحم ـ في نسخته الثانية نجاحا باهرا ، حيث حضر جل الأساتذة ، والأستاذات ، فكان اللقاء جد معبر عن مدى صدق المشاعر التي جمعت هذه الفئة من رجال التربية والتعليم لعشرات السنين….فكانت الفرحة عارمة ….وكان العناق حارا …والابتسامة لا تفارق كل الوجوه ….ودموع الفرحة…. والف حكاية وحكاية من ذكريات الماضي ….حيث كان جرس ثانوية عبد المومن يجمع الكل في رحابها ….وفي قاعة الاساتذة …وفي الساحة ….وفي قاعات الفصل والدرس ….لعشرات وعشرات السنين ….

ورغم قدر التقاعد ها هم يجتمعون مرة اخرى ، وقد اخذوا عهدا على انفسهم ان يجتمعوا كل سنة في لقاء اطلقوا عليه » لقاء صلة الرحم » لأنهم يشعرون بانهم اسرة واحدة ….ولم لا …,وقد كانت مساحة الزمن التي قضيناها مع بعضنا في الثانوية لربما اكثر من الزمن الذي قضيناه مع اسرنا ….

كما كان الحفل ايضا مناسبة لتكريم ثلة من الأساتذة المحالين اخيرا على التقاعد وهم :

الأستاذة خوشة تورية ، الأستاذة السعد فتيحة ، الأستاذة رحمة اللوزي ، الأستاذ احمد برقية ، الأستاذ عبد القادر الرحماني ، الأستاذ مجيد منسوب ، الأستاذ اليوسفي حسن ،

وفي الختام فان اللجنة المنظمة اذ تهنيء نفسها بنجاح هذا العرس التربوي ن تتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا الحدث الفريد على الصعيد الوطني ، ولربما على الصعيد العالمي حيث لا نجد ان قدماء استاذات واساتذة واداريات زواداريي ثانوية من الثانويات التعليمية يجتمعون سنويا وبعد تقاعدهم في حفل بهيج مثل هذا الحفل ، وبالتالي بافن اللجنة المنظمة تشكر السادة قدماء استاذات واساتذة ثانوية عبد المومن ، وقدماء ادارييها ، ونشكر الادارة الحالية للمؤسسة ،

كما تشكر اللجنة المنظمة ايضا السادة قدماء تلاميذ ثانوية عبد المومن الذين ابوا الا ان يشاركوا اساتذتهم فرحة اللقاء من جديد ، فالشكر كل الشكر للموثق ألأستاذ خليل متحد ـ احد قدماء التلاميذ ـ الذي ساهم ماديا ومعنويا لانجاح هذا الحفل حيث ابى ايضا الا ان يتكلف بشراء الهدايا لتكريم اعضاء اللجنة المنظمة ، كما نشكر كلا من السيد الموثق نورالدين محموح ، والدكتور صاماطو ، والدكتور امجون ، والدكتورة عشعاشي ، والدكتور قرواش ، والسيد ادريس بوجوالة والسيد بوعزاوي معاذ ، والمهندس بوخريص ….

كما لا يفوت اللجنة في الختام الا ان تتقدم بالشكر للسيد محمد ديب مدير اكاديمية جهة الشرق ـ بصفته أحد قدماء تلاميذ ثانوية عبد المومن ـ على حرصه الكبير لنجاح هذا الحدث السنوي ….

والى اللقاء في الحفل المقبل ان شاء الله مع متمنياتنا بدوام الصحة والسعادة لكل قدماء استاذات واساتذة واداريات واداريي ثانوية عبد المومن التأهيلية بوجدة