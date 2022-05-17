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من أجل الدخول الى الأراضي المغربية : ألحكومة تلغي شرط فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا PCR

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بلاغ
الرباط – و م ع: قررت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا « PCR » من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.
وتابع المصدر ذاته أن « اتخاذ هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا ».

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