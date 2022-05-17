من أجل الدخول الى الأراضي المغربية : ألحكومة تلغي شرط فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا PCR

بلاغ

الرباط – و م ع: قررت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا « PCR » من أجل الدخول الى الأراضي المغربية.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البلاغ.

وتابع المصدر ذاته أن « اتخاذ هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وأخذا بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا ».