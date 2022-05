Y’aura-t-il du nouveau dans le prochain gouvernement français?

Yahya Torbi



Vendredi 13 Mai dernier, le mandat du gouvernement J. Castex, sous le premier quinquennat d’E. Macron a pris fin.

Maintenant que le même Président Macron, après avoir profité de la guerre en Ukraine et bénéficié des voix du lectorat etranger résidant en France et de l’appel de J. L. Mélenchon à ne pas voter pour M. Le Pen, qualifiée au second tour, a brigué un deuxième mandat, tous les regards sont braqués sur Matignon pour savoir quel sera, dans les jours à venir, le nouveau premier ministre qui sera chargé de constituer la prochaine équipe gouvernementale.

Quel que soit le pronostic et vu la conjoncture nationale et internationale et dans l’intérêt de la France et des Français, le gouvernement français devrait être formé avec des membres venus d’horizons différents, en l’occurrence du RN et de Reconquête. Car, un gouvernement sans Marine le Pen ou E. Zemmour au poste de premier ministre, sans M. Marechal ou J. Bardella ou G. Peltier ou L. Trochu ou J. Messiha, au Ministère de l’intérieur, et G. Collard, ministre de la justice, sera d’emblée voué à l’échec; d’autant plus que ceux-ci, contrairement à Macron qui n’a jamais su gouverner le pays avec brio, puisque ses décisions n’ont jamais été à la hauteur des attentes du peuple; et vu qu’il ne sait faire plaisir qu’à l’Europe et au reste du monde sauf aux Français, n’ont seulement ont fait preuve de pragmatisme et de maturité politiques au cours des campagnes présidentielles, mais en plus, ils ont la France dans le sang. Autrement dit, si la France continue à être gouvernée à la Marlène Schiappa et avec le même laxisme de G. Darmanin et d’E. D. Moretti, rien n’apaisera les esprits, ni n’absorbera la colère et l’indignation des Français, qui aspirent à l’égalité, à la liberté, à la sécurité; bref, à la paix sociale. Et la France basculera davantage dans l’inconnu.

