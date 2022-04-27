بمناسبة شهر رمضان المبارك المركز التجاري مرجان وجدة يقوم بتوزيع 222 قفة على الأسر الفقيرة والمعوزة VIDEO

اشرف السيد التهامي الأزرق مدير المركز التجاري مرجان وجدة عشية يوم الثلاثاء 26 ابريل الحالي 2022 على توزيع 222 قفة رمضان على الأسر الفقيرة والمعوزة بمختلف الأحياء الهامشية بمدينة وجدة

وذلك بتنسيق مع مختلف السلطات الولائية والمحلية بالمدينة … وقد حضر وقائع هذه العملية الاحسانية مختلف اطر المركز التجاري وذلك بالتزام كامل بالبروتوكول الصحي بارتداء الكمامات ، وتعقيم الأيادي ، وهي العملية الخيرية التي يقوم بها المركز التجاري مرجان سنويا وخلال كل رمضان والتي تعتبر تعبيرا فعليا عن كونه مؤسسة مواطنة ، لا تفوت اية مناسبة دينية او وطنية دون ان تقف بجانب الأسر الفقيرة و المحتاجة

هذا وقد قام المركز التجاري مرجان وخلال فترة الجائحة ـ كوفيد 19 ـ بتخصيص المئات من القفف التي كانت توزع باستمرار على الفقراء والمعوزين سواء بالأحياء الهامشية او بمختلف البوادي والقرى النائية

الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » التي كانت حاضرة خلال هذا الحدث الاحساني ، وايمانا منها بالموضوعية ، وتعبيرا عن تشجيع مثل هذه المبادرات ، كيفما كانت ومن طرف اية مؤسسة كانت ، تقدم التسجيل الكامل لهذا العمل الخيري والاحساني ….