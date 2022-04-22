بيان الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا

اتحاديو فرنسا : دعوة إلى التصويت على المرشح إيمانييل ماكرون

عقدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا اجتماعا يوم الأحد 17 أبريل 2022 تطرقت فيه لعدة قضايا ذات بعد محلي وطني و دولي. و صادقت على خارطة طريق لعمل اتحاديو فرنسا للأشهر المقبلة.

1- الترحم على روح المناضل الحاج محمد ركوب و الإشادة بتفانيه النضالي من أجل القضية الوطنية الصحراء المغربية و دفاعه المستميت عن قضايا مغاربة العالم و دعه للمواهب الثقافية و الرياضية في المهجر. و أكد اعضاء الكتابة الإقليمية عزمهم على المساهمة في التحضير للذكرى الاربعينية لوفاة الفقيد و استحضار هذه العطاءات المتميزة و النيرة للمرحوم على مختلف الواجهات

2- تقييم أولي لمساهمة مؤتمري منصة باريس في أشغال المؤتمر الوطني 11، و التوقف على تمثيلية مغاربة العالم في المجلس الوطني للحزب التي لم تحسم لحد الساعة . وفي انتظار ذلك، تمت الإشارة الى ضرورة التزام اعضاء المجلس الوطني من مغاربة العالم بالانخراط في الانشطة المحلية و الاوروبية.

3- إنطلاق دينامية التحضير للمؤتمر الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، وفتح نقاش واسع حول دور و مكانة التنظيمات الحزبية في المهجر و طبيعة الأشكال التنظيمية الجديدة التي ينبغي اعتمادها في أفق بناء و هيكلة جهة اوروبا

4- التعبير عن الارتياح الكبير للتطورات الأخيرة في الموقف الاسباني من القضية الوطنية و دعمها للمقترح المغربي المتعلق بالمعالجة النهائية لقضية الصحراء المغربية. هذا الموقف الايجابي الذي واكبه فتح للروابط البحرية بين المغرب و اسبانيا الذي طال انتظاره.

5- اعتبار النضال من أجل تفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة بمثابة ضرورة وطنية ديمقراطية، و ان المعركة من أجل المواطنة الكاملة لمغاربة لا تنفصل عن النضال ضد جميع أشكال الإقصاء والتمييز في بلدان الاستقرار. وفي هذا الصدد، تعتز الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في فرنسا بانخراط مناضليها في المبادرات الوحدوية التي تهدف إلى تجميع الطاقات و الفعالية المغربية في المهجر من أجل الدفاع عن حقوق المواطنة الكاملة هنا و هناك

6- التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحرير فلسطين و من قبضة الاستعمار الإسرائيلي.

7- التأكيد مجددا على التزام اتحاديو فرنسا بالدفاع عن مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية، و التعبير عن ادانتهم لحملات التشهير التي يتعرض لها المهاجرون في فرنسا. و بالمناسبة يوجهون الدعوة في إلى التعبئة ضد اليمين المتطرف والتصويت بكثافة لصالح المرشح إيمانييل ماكرون

باريس 17 أبريل 2022