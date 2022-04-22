تقرير صندوق النقد الدولي حول نمو اقتصاد الدول العربية : العراق في الصدارة ، المغرب ضمن الثلاثة الأواخر

المختار عويدي



في تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الحالي، بشأن آفاق الإقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2022، تبدو وتيرة نمو اقتصاد البلدان العربية متناقضة ومتباعدة بشكل كبير بين بلد وآخر. ويبدو نمو اقتصاد « أحسن بلد في العالم » في ذيل الترتيب (كما هي عادته في كل ما له علاقة بتنمية القطاعات التي من شأنها تحسين أحوال المواطنين) ، متأخرا في ذلك حتى عن البلدان التي دمرتها ولا زالت تدمرها الحروب والصراعات والفساد والديكتاتورية..

العراق (أزيد من 20 سنة حروب، واحتلال، وداعش، وصراعات طائفية، وديكتاتورية، وتدخل إيراني، وفساد السياسيين..). نسبة نمو الإقتصاد : •\•9.5

مصر (دكتاتورية السيسي منذ 10 سنوات، تسلط العسكر وتشكيل دولة داخل الدولة، التحدي الديموغرافي، التصحر، الفساد..). نسبة نمو الإقتصاد : •\•5.9

موريتانيا (قطعة من الصحراء ، ظروف طبيعية غير ملائمة، بلد الإنقلابات..). نسبة نمو الإقتصاد : •\•5

فلسطين (احتلال صهيوني منذ أزيد من 70سنة، ضعف كبير للإمكانيات انعدام كامل تقريبا للموارد، فساد سياسي..). نسبة نمو الإقتصاد : •\•4

ليبيا (ديكتاتورية القذافي أكثر من 40 سنة، حروب وصراعات منذ أكثر من 11 سنة، تدخلات أجنبية..). نسبة نمو الإقتصاد : •\•3.5

الجزائر (ديكتاتورية العسكر، الفساد السياسي، ظروف طبيعية صعبة..)٠نسبة نمو الإقتصاد : •\•2.4

المغرب (خيرات معدنية (فوسفاط، ذهب، رصاص، زنك…) 3500 كلم سواحل، سهول فسيحة وتنوع جغرافي، موقع استراتيجي (قرب من اوربا)، استثمارات أجنبية…….. ناهيك عن الخطابات الرسمية المجلجلة/الفارغة….). نسبة نمو الإقتصاد : •\•1.1

بالمختصر المفيد، إنها نتائج سيادة اقتصاد بالغ الهشاشة، منفوخ بالخطابات الرسمية. منهك بالريع والفساد المتمكن من كل مفاصل وأركان الدولة..