لماذا تم اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف ؟

اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف أثناء خطابٍ كان يلقيه على الهواء مُباشرة..

قتله حارسه الشخصي المسمى مبارك بومعرافي، وهو ملازم في القوات الخاصة الجزائرية .

آخر كلمة نطق بها هي كلمة : الإسلام

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حسب ما ظهر في شريط اغتياله كان آخر ما قاله : إن الأمم التي سبقتنا قد سبقتنا بالعلم والإسلام وبعد نطقه كلمة الإسلام أتته رصاصة الموت .

من اقواله : لا يوجد في كل رجال السياسة في الجزائر أكثر من 70 واحد شريف .

وأيضا قال : يجب القضاء على الفساد في مؤسسة القوات المسلحة الجزائرية .

وايضا قال : يجب إبعاد الكثير من جنرالات الجيش عن المؤسسة العسكرية لفسادهم وسيطرتهم على اقتصاد الجزائر .

قال لزوجته بعد استقبال العسكر له بحفاوة بالغة : حفاوتهم لن تمنعهم من اغتيالي فلا ثقة لي بهؤلاء .

فقالت الزوجة له : إذا انت أتيت بنية الإنتحار ؟

قال لها : إنه الواجب … كل املي أن يمهلوني بعض الوقت ( يقصد أن يصلح شيئا من فسادهم قبل ان يغتالوه ) .

قال لمحاميه وصديقه الشخصي : أنه يهادن القضاة لبعض الوقت حتى يتخلص منهم بعد استقرار الدولة وكان يرى أن مؤسسة القضاة كلها فاسدة ولكن التخلص منهم يحتاج بعض الوقت……

كان للمخابرات الفرنسية بالتحالف مع مخابرات الجزائر الموالية للجيش اليد الطولي في التخلص منه لمحاولته هدم مؤسسة الفساد وجعل الجزائر بلد مستقل سياسيا واقتصاديا عن فرنسا.

من أقواله : سنبني جزائر جديدة وسنطعم فرنسا من ارضنا ونصدر لها العلاج والسلاح في يوم ما … ليس حبا فيها ولكن إذلالا لها……..

فكان اغتياله على الهواء مباشرة في مدينة عنابة وفي قصر الثقافة بالمدينة ووسط جنرالات الجيش والقضاة والمثقفين .

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منقول من صفحة Mourad Lamjed Douib