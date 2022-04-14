مغاربة العالم يؤسسون برلمانا تحت اسم : برلمان الهجرة المغربية

توصلت الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ببيان من مغاربة العالم يتعلق بتأسيسهم لبرلمان يهتم بقضاياهم في دول المهجر تحت اسم : برلمان الهجرة المغربية

وفي ما يلي نص البيان التأسيسي كما توصلت به جريدتنا :

====

برلمان الهجرة المغربية

البيان التأسيسي

بعد محادثات ونقاشات جادة، بين ممثلي جمعيات وفعاليات الهجرة المغربية عبر العالم، تداولت مختلف الجوانب التي تهمّ الهجرة المغربية، سيرورتها التاريخية وواقعها الحالي وآفاقها المستقبلية، خرج اللقاء التأسيسي الذي دعت له لجنة تنسيقية ممثلة لاتجاهات ووجهات النظر المتواجدة يوم الأحد 10 أبريل 2022. بعد الحسم في الوثيقة المرجعية والبرامج العامة والمرحلية وخطط العمل والشكل التنظيمي، تمت المصادقة على القرارات التالية:

– اسم الإطار الجامع: برلمان الهجرة المغربية

نوعية الإطار: ديمقراطي متفتح على كل ما يخدم الهجرة المغربة، مستنير في أفكاره وتقدمي في مواقفه. مستقل عن كافة المؤسسات الحكومية، سواء التابعة منها للبلد الأصل أو لبلدان الإقامة. كما انه مستقل عن كل الهيئات العقائدية والسياسية والتنظيمات المختلفة. أطار كامل الاستقلالية في أخد قراراته والتي تتخذ بشكل ديمقراطي يحترم كل الأفكار ووجهات النظر المعبر عنها داخله. إطار ملتحم بهموم ومشاغل وطموحات ومصالح الجالية المغربية بالمهجر أساسا. ومع باقي القوى الديمقراطية التقدمية، داخل المغرب وببلدان الاستقرار، عموما. هذه القرارات التي ترتكز على المبادئ الإنسانية والديمقراطية الأساسية. من حرية التعبير والمساواة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ودولة الحق والقانون.

– المجلس الإداري: يضم ممثلي جمعيات وفعاليات الهجرة المغربية. يظل المجلس الإداري مفتوحا لممثلي جمعيات وفعاليات المهجر التي تريد الالتحاق بعد توقيعها على ميثاق الالتزام وموافقة الهيأة التنفيذية وتوقيع الرئاسة على طلب العضوية.

– الهيأة التنفيذية:

الرئيس

محمد المباركي

النواب

صلاح الدين المنوزي – فرنسا

عبد العزيز سارت – بلجيكا

مصطفى القادري اليملاحي – إنجلترا

عبد السلام حبيب الله – جنوب أفريقيا

فاطمة الزهراء الخطاط – كندا

الأمانة المالية

عثمان شهير – فرنسا

محمد ياسر بوبكري – اسبانيا

احمد ماحو – بلجيكا

نجوى بن موسى – هولندا

مصطفى المجاطي – هولندا

الكتاب العام

البشير حمري – دنمارك

مصطفى بولحراق – جزر البليار

عادل بابا – اسبانيا

محمد ملطوف – ايطاليا

سميرة بنعلال – بلجيكا

المكلف بالأعلام

أسامة سعدون – المانيا

محمد الحافي – ألمانيا

عبد الملك الرغيوي – اسبانيا

على السعماري المانيا

كما تقرر عقد ندوة وطنية عامة مفتوحة للجمعيات والفعاليات المغربية بالمهجر عبر العالم ببروسيل في الأشهر القادمة لتعميم ضرورة وحدة الطاقات الفاعلة والقوى المتشبثة بمطالب ومطامح الهجرة المغربية في بوثقه العمل المشترك، المثمر من أجل كرامة وضمان الحقوق الثابتة في المواطنة الكاملة للمواطنات والمواطنين المغاربة ببلدان الاستقرار وبلدهم الأصل المغرب.

في 11 أبريل 2022