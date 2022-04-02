بلاغ صحفي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري، سادس اجتماع له يوم 28 مارس 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور غالبية أعضاء المجلس.

وقد افتتح هذا المجلس بكلمة للسيد والي جهة الشرق ركز من خلالها على الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لإنعاش وتنشيط الاستثمار ببلادنا وتعزيز نجاعة المؤسسات من أجل بناء اقتصاد قوي وتنافسي يحفز المستثمرين والمبادرة الخاصة من جهة، ويطلق برامج جديدة من الاستثمارات المنتجة للثروة والمحدثة لفرص الشغل من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، أشاد السيد والي جهة الشرق بالمجهودات المتواصلة التي يقوم بها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بفضل مساهمته الفعالة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها، حيث شكلت سنة 2021 مرحلة أساسية في متابعة تنزيل سلسلة الإصلاحات التي باشرها المركز، جراء تنزيل برنامج عمله السنوي على أرض الواقع، والتي أصبح خلالها اقتصاد جهة الشرق يتعافى من تداعيات جائحة كوفيد19.

وأشار السيد والي جهة الشرق إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في الرفع من دينامية الاستثمار وتحسين العرض الترابي للجهة، حيث بلغ عدد الملفات التي تم تقديمها من طرف المستثمرين، ودراستها من طرف المركز وإحالتها على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وإبداء الرأي النهائي بخصوصها 358 ملفا، منها 199 منح لها رأي الموافقة، والتي ستسمح بإحداث حوالي7607 منصب شغل، وجلب حوالي 3716 مليون درهم من الاستثمارات.

كما سجلت هذه الحصيلة استقطاب مجموعة من المستثمرين في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الخدمات والمعلوميات، وكذا شركات وطنية كبرى في ميادين الصناعات التحويلية والغذائية والمناولة في قطاع السيارات، والتي عززت في الآونة الأخيرة بتوطين

شركة APTIV بمنطقة التسريع الصناعي لمدينة وجدة، والتي ستعمل على توفير 3500 منصب شغل بمبلغ استثماري يناهز 400 مليون درهم، وهذا كله سيتطور أكثر بعد الانتهاء من إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط.

وبعد ذلك، أعطى السيد والي جهة الشرق الكلمة للسيد محمد الصابري، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق الذي قدم عرضا شاملا حول حصيلة عمل المركز لسنة 2021، حيث عرفت مختلف المؤشرات تحسنا ملحوظا بفضل إجراءات التبسيط والرقمنة، والمواكبة المعتمدة لفائدة المستثمرين في مرحلة إعداد وتقديم ومعالجة ملفاتهم، وكذا تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار المقدمة، والبت فيها بشكل ملحوظ، إذ بلغت في المتوسط 10 أيام خلال سنة 2021، عوض 17 يوما خلال سنة 2020.

وذكر أن المركز ساهم بشكل فعال، خلال هذه الفترة، في خلق دينامية الاستثمار بالجهة وتحسين تنافسيتها من خلال إطلاق مجموعة من البرامج التي استهدفت أزيد من 1500 مقاولة، وكذا التوقيع على العديد من الاتفاقيات تروم إعطاء نفس جديد للمقاولات الناشئة والصغيرة والتعاونيات، بالإضافة الى خلق منصة تكنوبارك وجدة من أجل مواكبة الشركات الناشئة في مختلف القطاعات الواعدة.

كما تدخل بعد ذلك المدير العام لمكتب الدراسات المكلف بتقييم أداء المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق حيث قدم تقريرا حول مؤشرات قياس أداء المركز التي كانت جد إيجابية خلال سنة 2021.

أما فيما يخص عمل لجنة التدقيق، فقد قام رئيس هاته اللجنة بتقديم نتائج التدقيق لسنة 2021 والتي اتسمت بالمصداقية والفعالية.

وفي الأخير صادق المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بكل من:

حصيلة عمل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لسنة 2021 والنتائج المحصل عليها.

خلاصات تقرير تقييم أداء المركز لسنة 2021.

مقترح بيع مقر المركز الجهوي للاستثمار لفائدة مجلس جهة الشرق واقتناء بقعة أرضية لبناء المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق.