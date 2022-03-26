طائرة للخطوط المغربية في رحلة إلى نواكشوط تعود إلى الدارالبيضاء لنقل مريضة موريتانية إلى المستشفى

عبدالقادر كتــرة

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت في رحلة إلى موريتانيا، إلى العودة إلى مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، لنقل سيدة موريتانية إلى المستشفى بعد أن تعرضت إلى وعكة صحية.

السيدة الموريتانية المسافة أصيبت بوعكة صحية طارئة، أثناء رحلة ليل الثلاثاء/الأربعاء21/22 مارس الجاري، للخطوط الجوية الملكية المغربية بين الدار البيضاء ونواكشوط، وبقرار من طبيب موريتاني كان على متن الطائرة، عادت الطائرة أدراجها لنقل المريضة إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء.

وقال مسافرون على متن الرحلة، حسب أحد المواقع الموريتانية: » إن مسافرة أصيبت بوعكة صحية بعد عشرين دقيقة من المغادرة، لينادي طاقم الطائرة إن كان من بين المسافرين طبيب للكشف على المسافرة. »

وأضاف المسافرون أن مسافرا موريتانيا، قدم نفسه للطاقم بصفته طبيبا، ثم عاين المريضة وأخضعها لكشف سريع بما هو متاح من إمكانات، قبل أن يطلب من طاقم الطائرة العودة فورًا إلى الدار البيضاء، الذي استجاب، بشكل فوري، وبدأت الاتصالات بالمطار لتجهيز سيارة إسعاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المريضة.

وبعد نزول المسافرة المريضة في مطار محمد الخامس ونقلها نحو المستشفى على متن سيارة إسعاف كانت تنتظرها، استأنفت الطائرة رحلتها نحو نواكشوط، وعند وصولها شكل طاقم الطائرة المغربية ممراً شرفيا لتحية الطبيب الموريتاني، وتقدموا له بالشكر على التدخل لإنقاذ حياة المريضة.

لا بدّ من التذكير أن الخطوط الملكية المغربية سبق لها أن قدمت خدمات للأشقاء الموريتانيين، في مواقف حرجة، حيث تكفلت بإجلاء الطلبة الموريتانيين العالقين في أوكرانيا مع رعايا المغرب عبر رحلات خاصة للخطوط الملكية المغربية.

جاء بعد اتصال الوزير إسماعيل ولد الشيخ أحمد بنظيره المغربي ناصر بوريطة، واتفقا على تخصيص مقاعد للطلاب الموريتانيين ضمن برنامج الرحلات التي نظمها المغرب لإجلاء رعاياه من أوكرانيا، من الدول المجاورة لأوكرانيا بسبب إغلاق الأجواء الأوكرانية في الوقت الحالي.

وقالت اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع الجالية الموريتانية في أوكرانيا، إنها تواصلت مع جميع الطلاب الموريتانيين الموجودين حاليا في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تمكنت من معرفة العدد الكلي لهؤلاء الطلاب والمدن الموجودين فيها.

وكان طلاب موريتانيون يقيمون في أوكرانيا، قد نشروا مقطعا مصورا، طالبوا فيه حكومة بلادهم للتدخل لإجلائهم، بعد اندلاع الحرب في البلاد، مؤكدين أنهم عاشوا مأساة كبيرة في ظل الظروف الحالية في أوكرانيا.

يشار إلى أن أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي ترأسها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والوزير الأول الموريتاني، السيد محمد ولد بلال مسعود، الجمعة 11 مارس 2022، بالرباط، توجت بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم ضمنها اتفاقية تعاون في مجال التكفل الطبي بالمرضى الموريتانيين في المستشفيات العمومية المغربية.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، وعن الجانب الموريتاني وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار عام لضمان معالجة بعض المرضى الموريتانيين الذين يتقدمون بملف التحملات المالية المتعلقة بالتكفل الصحي من الطرف الموريتاني في جميع التخصصات المتوفرة بكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.