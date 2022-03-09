إدماج طلبة أوكرانيا: نهاية كابوس!

اسماعيل الحلوتي

خلافا لما عودنا عليه المغاربة من اتصاف بقيم التضامن والتكافل والتآزر فيما بينهم ومع الأجانب، وهي قيم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم وتشبعوا بحليبها من أثداء أمهاتهم منذ عقود خلت، فوجئنا بردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثارها قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بإدماج طلبة الطب والصيدلة العائدين من أوكرانيا التي تقاوم الاجتياح الروسي منذ فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022 حيث سارع مجموعة من طلبة جامعات الطب والصيدلة إلى انتقاده بشدة، معتبرينه قرارا مجحفا وغير مقبول، بدعوى أن طلبة أوكرانيا غير مؤهلين للدراسة إلى جانبهم، من حيث تدني المعدلات المحصل عليها في امتحانات البكالوريا وعدم المشاركة في اجتياز مباراة ولوج كليات الطب، فضلا عن الاكتظاظ الحاصل في المستشفيات وعدم قدرتها على استيعابهم

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إذ نسي هؤلاء الرافضون التضامن مع إخوانهم الطلبة الذين فرضت عليهم الحرب النزوح نحو البلدان المجاورة لأوكرانيا حجم المحنة التي مروا منها، وهم يوصلون الليل بالنهار ويواجهون مشاق الانتظار وقسوة أحوال الطقس في سبيل الالتحاق بأرض الوطن إلى جوار أسرهم المرعوبة. فقد عاش الكثيرون منهم أوقاتا عسيرة من القلق والذعر على إثر الوضع السيء الذي حشروا فيه مرغمين قبل وأثناء انطلاق العمليات العسكرية الروسية، مما اضطرهم إلى الاختباء خلف الظلام ومتابعة الوضع الميداني في جبهات القتال عبر وسائط التواصل الاجتماعي من داخل الأحياء الجامعية، وازدادوا رعبا بعدما أصبحوا يشعرون بأن حياتهم باتت في خطر بسبب توالي الضربات الجوية التي استهدفت المطارات وغيرها…

ونسوا كذلك أن المغرب وبتعليمات ملكية سامية لم يذخر جهدا في محاولة إجلاء أبنائه قبل حتى أن تشرع القوات العسكرية الروسية في اجتياح الأراضي الأوكرانية، حيث استنفرت السلطات المغربية طيرانها للتحرك صوب البلدان المجاورة لأوكرانيا من أجل إسعاف الطلبة العالقين، وبادرت شركة الخطوط الملكية المغربية إلى تنظيم رحلات جوية بأسعار رمزية استثناء ابتداء من يوم الأربعاء 2 مارس 2022.

ثم إن ما لا ينبغي أن يغيب عن أذهان أولئك « الطلبة » المعترضين على إدماج هؤلاء الضحايا الأبرياء، هو أن إدارة مكتب الطلبة المغاربة بأوكرانيا صرحت بأن جميع الجامعات هناك في أوكرانيا الجريحة أعلنت عن عطلة استثنائية في ظل ظروف الحرب الطارئة، مما يجعل الطلبة في وضعية عطلة قانونية، وزاد مؤكدا على أنه في إطار البحث عن حلول ملائمة لهم عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي جامعات أوروبية، التي أبدى بعضها موافقته على قبول المتوفرين على بطاقة إقامة أوكرانية، غير أن المشكل المطروح هو تعذر الحصول على أوراقهم

وفضلا عن ذلك سارعت الوزارة الوصية إلى إحداث منصة إلكترونية يوم الجمعة 4 مارس 2022، وهي المنصة التي خصصت لجرد وإحصاء الطلبة المعنيين وتخصصاتهم في الجامعات الأوكرانية، سعيا منها إلى تبديد مخاوف عائلاتهم وطمأنتهم على استكمال دراساتهم عبر دمجهم في منظومة التعليم العالي بالمغرب، كما ورد على لسان مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية محمد الطاهري خلال حلوله ضيفا على نشرة الظهيرة بالقناة التلفزية الثانية 2M في 7 مارس 2022، مشددا على ضرورة التدقيق في مستوياتهم الدراسية ومسالكهم وقدراتهم اللغوية، بما من شأنه أن يجعلهم قادرين على مواصلة دراساتهم بأريحية ودون مشاكل. كما أنه أوضح بأن إدماجهم يقتضي دراسة متأنية لملفات الطلبة المسجلين وفق المعطيات المتاحة، ويمكن التواصل مع الجامعات الأوكرانية للتزود بكل ما يلزم من معطيات حول كل ملف على حدة، كما يمكن اعتماد اختبارات تقويمية إذا ما تطلب الأمر ذلك، على أن يؤخذ بعين الاعتبار أمران أساسيان: ترصيد مكتسبات الطلبة المعنيين، وتوفير شروط النجاح لهم بعد إدماجهم…

فمن المؤكد أنه لم يعرف أبدا عن المغاربة عامة والطلبة خاصة مثل هذا السلوك من الأنانية والخسة، بل على العكس من ذلك كانوا دائما سباقين إلى إطلاق مبادرات التضامن والتعاون مع الجميع مغاربة وأجانب على حد سواء، ولاسيما أثناء المحن والشدائد وعند الكوارث الطبيعية والفواجع الإنسانية، التي كانت آخرها فاجعة سقوط الطفل ريان في بئر عميقة، التي حرك فيها المغرب جبلا من أجل إنقاذه. وقد بدا ذلك واضحا كذلك خلال الأزمة الصحية التي فرضها تفشي جائحة « كوفيد -19″، عندما أبى عاهل البلاد محمد السادس إلا أن يصدر تعليماته السامية بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء، والذي هب على إثرها المغاربة عن بكرة أبيهم للمساهمة فيه بأريحية. ناهيكم عن اختراعات الطلبة وإطلاق الشباب حملات تضامن واسعة لفائدة الأسر الفقيرة والمتضررة، مباشرة بعد إعلان السلطات العمومية عن الحجر الصحي الشامل وحالة الطوارئ الصحية، وما رافق ذلك من إجراءات احترازية تمثلت في إغلاق الحدود البحرية والجوية والمساجد والمطاعم والمقاهي والأماكن الرياضية والترفيهية وتعليق الدراسة حضوريا وغيرها كثير…

إنه لشيء مخجل حقا أن يأتي الاعتراض على إدماج الطلبة الفارين من جحيم الحرب الروسية الأوكرانية من قبل ثلة من أبناء المغرب في كليات الطب والصيدلة، إذ بماذا يمكن أن يؤذيهم مثل هذا الفعل النبيل، الذي يفترض أن يكونوا هم أيضا ضمن المصفقين له إلى جانب زملائهم الذين باركوا هذه الخطوة الجريئة، لما تحمله معها رسائل إنسانية رفيعة؟ فهنيئا لبناتنا وأبنائنا المدمجين في جامعات وطنهم، مع أصدق متمنياتنا لهم جميعا بالتوفيق والنجاح.