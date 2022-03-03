الشروع في تسوية المستحقات المالية المترتّبة عن الترقية في الرتبة أو في الدرجة برسم سنة 2020 وما قبل ابتداء من شهر مارس 2022

بلاغ صحفي



الخميس 3 مارس 2022

الشروع في تسوية المستحقات المالية المترتّبة عن الترقية في الرتبة أو في الدرجة

برسم سنة 2020 وما قبل ابتداء من شهر مارس 2022

تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، إلى علم عموم نساء ورجال التعليم أن المستحقات المالية المترتّبة عن الترقية في الرتبة أو في الدرجة، برسم سنة 2020 وما قبل، سواءٌ تعلق الأمر بالترقية في الدرجة بواسطة امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، سيتم الشروع في تسويتها ابتداء من شهر مارس 2022.

وتأتي هذه العملية تتويجا للجهود التي تمّ بذلها من طرف مصالح الوزارة ومصالح الخزينة العامة، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة من أجل تسوية المستحقات الخاصة بالترقيات المذكورة.

وإذْ تعربُ الوزارة عن شُكرها وتقديرها للجهود التي ما فتئ نساء ورجال التعليم يبذلونها للارتقاء بالعملية التعليمية واستدامة الخدمة العمومية في مجال التربية، فإنها تدعوهم إلى مواصلة عملهم وتضحياتهم خدمة لهذا القطاع الحيوي.