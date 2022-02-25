بلاغ صحفي

إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع مليون و100 ألف كتاب وقصة مخصصة للقراءة الإثرائية على صعيد كل مؤسسات التعليم الابتدائي

الجمعة 25 فبراير 2022 – الرباط، أشرف السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم، بالرباط، رفقة السيدة إشام بروك، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية « USAID » على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع مليون و100 ألف كتاب وقصة مخصصة للقراءة الإثرائية على كل المدارس الابتدائية على الصعيد الوطني، و22 ألف دليل الأستاذة والأستاذ لتأطير هذه الأنشطة.

وتندرج هذه العملية، التي تستهدف تلميذات وتلاميذ المستويات الأربعة الأولى من سلك التعليم الابتدائي، في إطار البرنامج الوطني للقراءة لتطوير المنهاج الدراسي الجديد لسلك التعليم الابتدائي، من أجل زرع وتعزيز حب القراءة لدى الناشئة التعليمية والتشجيع على الإقبال عليها، وكذا مصالحة المتعلمات والمتعلمين مع الفعل القرائي. كما ستمكن من تقديم معرفة إضافية لهم، من شأنها أن تعزز رصيدهم المعرفي وتكسبهم مجموعة من المهارات وتنمي كفاياتهم اللغوية.

وقد حرصت الوزارة على توفير مستلزمات تعميم برنامج القراءة الإثرائية، عبر مراجعة 315 كتابا وقصة من موارد القراءة الإثرائية، وتكييفها وفق السياق المغربي وتضمينها أمثلة تعزز مقاربة النوع والاندماج الاجتماعي.

وستمكن هذه العدة من تنمية قدرة المتعلمين والمتعلمات على القراءة واكتساب مفردات جديدة وتنمية رصيدهم المعجمي. كما ستشجعهم على الوصول إلى المعلومة بطريقة مستقلة وإثارة اهتمامهم وشغف المعرفة لديهم وتوسع مداركهم، بما يساعدهم على تنمية مهاراتهم في التفكير التحليلي والتعبير وإذكاء روح الإبداع والخلق لديهم.

كما أتاحت هذه المبادرة في مرحلتها التجريبية لحوالي 27 ألف تلميذة وتلميذ بالمستويات الأربعة الأولى ولوج المنصة الرقمية الخاصة بالقراءة الإثرائية، إلى جانب تكوين حوالي 600 من الأطر التربوية والإدارية بالمدارس التجريبية على استخدام منصة عصافير الرقمية لدعم تعلم المتعلمات والمتعلمين وتتبع إنجازاتهم في المدرسة وداخل البيت.