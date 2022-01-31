مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية ينظم لقاء تكريميا على شرف المشاركين بشهاداتهم في كتاب : وجدة وجهتها بصمات في الذاكرة خلال فترة الحماية وفجر الاستقلال VIDEO

نظم مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة لقاء تكريميا على شرف المشاركين بشهاداتهم في كتاب قيم اصدره المركز تحت عنوان » وجدة وجهتها بصمات في الذاكرة خلال فترة الحماية وفجر الاستقلال » ترأس هذا اللقاء مدير المركز السيد سمير بودينار ، بحضور العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة ، وعدد من المهتمين والباحثين



ونظرا لأهمية الحدث تقوم الجريدة الالكترونية وجدة سيتي بتقديم تسجيله الكامل ـ صوتا وصورة ـ وذلك حتى يتمكن زوارنا بالاطلاع بشكل دقيق على اهمية المؤلف الجديد الذي يزيح الغبار عن مرحلة تاريخية هامة عاشت الجهة الشرقية مختلف احداثها الا انها لم تحظ بالأهمية من طرف الباحثين والدارسين والمؤرخين …لذا قام مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة ، بتجميع هذه الأحداث ومختلف الشهادات المرتبطة بها ، في مؤلف يعتبر الأول من نوعه الذي يتحدث عن هذه الحقبة التاريخية لمدينة وجدة والجهة الشرقية ….